کشف بیش از ۳۰ کیلوگرم تریاک در تربت حیدریه

سرهنگ حمید رضا خوشخو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی کامه در بازرسی از خودروی هایلوکس ۳۰ کیلو و ۶۰۰ گرم تریاک را که به صورت ماهرانه‌ای داخل خودرو جاساز شده بود کشف کردند.

فرمانده انتظامی تربت‌حیدریه بیان کرد: در این زمینه یک متهم دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.

وی افزود: بی شک احساس مسئولیت شهروندان در مبارزه مواد مخدر و جلوگیری از قاچاق آن با ارائه اطلاعات و اخبار پیرامون این معضل اجتماعی به مرکز فوریت‌های پلیس می‌تواند گام مؤثری در برخورد با قاچاقچیان و سوداگران مرگ باشد.

دستگیری ۳ کیف قاب در تربت حیدریه

خوشخو همچنین در ادامه عنوان کرد: در پی اعلام سرقت کیف حاوی پول از یک تبعه خارجی در ترمینال مشهد و فرار متهمان به سمت تربت حیدریه به عنوان مسافر یک دستگاه اتوبوس، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی تربت‌حیدریه گفت: مأموران انتظامی با اجرای طرح مهار در ایستگاه بازرسی کامه اتوبوس مورد نظر را متوقف و با هماهنگی با مقام قضائی ۳ متهم را در این زمینه شناسایی و دستگیر کردند، که کیف حاوی ۴۰۰ دلار و ۲۸۹ هزار ۵۰۰ دینار را از متهمان کشف و تحویل مالباخته دادند.