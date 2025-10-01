به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خزانه داری آمریکا امروز چهارشنبه تحریم‌های جدیدی را در رابطه با ایران رسانه‌ای کرد.

وبگاه وزارت خزانه داری آمریکا در این خصوص اعلام کرد: امروز، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری (OFAC) ۲۱ نهاد و ۱۷ فرد را که در شبکه هایی دخیل هستند که دستیابی به کالاها و فناوری های حساس را برای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران (MODAFL) و همچنین تلاش های تولید موشک و هواپیماهای نظامی آن تسهیل می کنند، تحریم می کند.

بر اساس ادعای فاقد هرگونه سند و مدرک دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شبکه ها در فعالیت هایی از جمله تهیه فناوری برای سیستم های دفاع موشکی پیشرفته زمین به هوا و خرید یک بالگرد ساخت آمریکا کمک کرده‌اند!

اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا بهانه وضع تحریم های امروز کشورش علیه تهران را کمک ایران به گروه های مبارز علیه تروریست های چند ملیتی مصنوع واشنگتن در منطقه مانند داعش و نقض موارد مرتبط با منع اشاعه ادعا کرده است.