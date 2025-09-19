به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده پاکستان در نشست امروز شورای امنیت درباره تحریم‌های ایران گفت: فعال‌سازی مکانیسم ماشه (snapback) و بازاعمال تحریم‌های سازمان ملل می‌تواند وضعیت را پیچیده‌تر کند، مواضع را سخت‌تر سازد و ما را از هدفِ حل‌وفصل مسالمت‌آمیز موضوع دور کند.

وی اضافه کرد: وضعیت کنونی مستلزم تعامل بیشتر است، نه حرکت شتاب‌زده تحریم‌ها. به همین دلیل، پاکستان از تمدید فنی قطعنامه ۲۲۳۱ به مدت شش ماه حمایت کرد تا با رویکردی واقع‌بینانه و سازنده از سوی همه طرف‌ها، فضای لازم برای تعامل سیاسی و مذاکرات فراهم شود.

نماینده پاکستان تصریح کرد: معتقدیم که تمام نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران باید از طریق مذاکره و دیپلماسی حل شود. زمان کافی به دیپلماسی برای برنامه هسته‌ای ایران داده نشد. باید زمان بیشتری داده شود و یک توافق جدید به دست بیاید. باید به طرحی برسیم که نگرانی‌های تمام طرف‌های برجام دیده شود و همه متعهد به اجرای تعهدات خود شوند، نه تنها یک طرف.

لازم به ذکر است که نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی قطعنامه «تداوم لغو تحریم‌ها علیه ایران» پیش از پایان مهلت ۳۰ روزه روند مکانیسم ماشه برگزار شد.

خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که ۹ عضو شورای امنیت به تمدید لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران رای مخالف دادند. تنها چهار عضو آن را تأیید کرده و ۲ عضو نیز رأی ممتنع دادند.