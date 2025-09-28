به گزارش خبرگزاری مهر، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا امروز یکشنبه بار دیگر موضع خصمانه و ضدایرانی کشورش علیه تهران را تکرار کرد.

وزیر خزانه داری آمریکا که نخواست ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران و نیز زرادخانه هسته ای بدون نظارت رژیم صهیونیستی در منطقه را مورد توجه قرار دهد، در رسانه اجتماعی ایکس مدعی شد: برنامه هسته‌ای ایران تهدیدی برای صلح و رفاه ما است!

اسکات بسنت بی اشاره به تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ماه های گذشته در میانه مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن، ادعا کرد: رئیس جمهور آمریکا به تهران تمام فرصت‌ها را برای رسیدن به توافق داد، اما آنها همچنان بی‌تفاوت هستند!

این مقام آمریکا ادعاهای بی اساس علیه ایران را بدون توجه به اذعان بسیاری از مقامات و کارشناسان در جهان به شکست تحریم های ضالمانه علیه تهران، این چنین ادامه داد: کشورهای عضو سازمان ملل متحد موظفند فوراً تحریم‌ها را اجرا و اعمال کنند!