تونل سیاه‌طاهر ثلاث باباجانی آماده بهره‌برداری شد

کرمانشاه - فرماندار ثلاث باباجانی گفت: تونل سیاه‌طاهر ۱۱۰۰ متری آماده بهره‌برداری است و سالانه حوادث خطرناک مسیر پیشین را کاهش می‌دهد.

علیرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پروژه تونل سیاه‌طاهر به طول هزار و صد متر به مرحله بهره‌برداری رسیده و نقش بسزایی در تسهیل ترانزیت کالا به ویژه به بازارچه مرزی شیخ سلام خواهد داشت.

وی افزود: این تونل با حذف مسیر قدیمی و پرپیچ و خم که سالانه محل وقوع تصادفات متعددی بود، ایمنی مسیر را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد و جان شهروندان و رانندگان را حفظ خواهد کرد.

رضایی ادامه داد: با تکمیل این پروژه، حمل و نقل کالا و مسافران در منطقه سریع‌تر و ایمن‌تر خواهد شد و مردم می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.

فرماندار ثلاث باباجانی در پایان خاطرنشان کرد: افتتاح رسمی تونل با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار خواهد شد و گام مهمی در توسعه زیرساخت‌های شهرستان به شمار می‌آید.

