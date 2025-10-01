علیرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پروژه تونل سیاهطاهر به طول هزار و صد متر به مرحله بهرهبرداری رسیده و نقش بسزایی در تسهیل ترانزیت کالا به ویژه به بازارچه مرزی شیخ سلام خواهد داشت.
وی افزود: این تونل با حذف مسیر قدیمی و پرپیچ و خم که سالانه محل وقوع تصادفات متعددی بود، ایمنی مسیر را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد و جان شهروندان و رانندگان را حفظ خواهد کرد.
رضایی ادامه داد: با تکمیل این پروژه، حمل و نقل کالا و مسافران در منطقه سریعتر و ایمنتر خواهد شد و مردم میتوانند از مزایای آن بهرهمند شوند.
فرماندار ثلاث باباجانی در پایان خاطرنشان کرد: افتتاح رسمی تونل با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار خواهد شد و گام مهمی در توسعه زیرساختهای شهرستان به شمار میآید.
