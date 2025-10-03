رامین الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شاهد بهرهبرداری از تونل محور ثلاث هستیم که مزین به نام سردار شهید سرلشکر امیرعلی حاجیزاده شد. این پروژه نقش مهمی در توسعه حمل و نقل و اقتصاد استان دارد.
وی افزود: سال گذشته با استفاده از ظرفیت منابع داخلی و همکاری بانکی برای اولین بار در کرمانشاه توانستیم منابع لازم برای تکمیل این پروژه را تأمین کنیم.
مدیرکل راه و شهرسازی کرمانشاه با اشاره به مشخصات پروژه گفت: طول تونل حدود ۱۰۸۰ متر است و اجرای آن با سرمایهگذاری قابل توجه و مدیریت زمانبندی دقیق انجام شد.
وی ادامه داد: این پروژه ظرفیت قابل توجهی در تسهیل سفرهای استانی و توسعه زیرساختهای حمل و نقل ایجاد میکند.
