رامین الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شاهد بهره‌برداری از تونل محور ثلاث هستیم که مزین به نام سردار شهید سرلشکر امیرعلی حاجی‌زاده شد. این پروژه نقش مهمی در توسعه حمل و نقل و اقتصاد استان دارد.

وی افزود: سال گذشته با استفاده از ظرفیت منابع داخلی و همکاری بانکی برای اولین بار در کرمانشاه توانستیم منابع لازم برای تکمیل این پروژه را تأمین کنیم.

مدیرکل راه و شهرسازی کرمانشاه با اشاره به مشخصات پروژه گفت: طول تونل حدود ۱۰۸۰ متر است و اجرای آن با سرمایه‌گذاری قابل توجه و مدیریت زمان‌بندی دقیق انجام شد.

وی ادامه داد: این پروژه ظرفیت قابل توجهی در تسهیل سفرهای استانی و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل ایجاد می‌کند.