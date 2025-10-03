  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۷

تونل محور ثلاث با نام سردار شهید حاجی‌زاده افتتاح شد

تونل محور ثلاث با نام سردار شهید حاجی‌زاده افتتاح شد

کرمانشاه- مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه اعلام کرد: تونل محور ثلاث با طول ۱۰۸۰ متر و نام سردار شهید حاجی‌زاده افتتاح شد.

رامین الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شاهد بهره‌برداری از تونل محور ثلاث هستیم که مزین به نام سردار شهید سرلشکر امیرعلی حاجی‌زاده شد. این پروژه نقش مهمی در توسعه حمل و نقل و اقتصاد استان دارد.

وی افزود: سال گذشته با استفاده از ظرفیت منابع داخلی و همکاری بانکی برای اولین بار در کرمانشاه توانستیم منابع لازم برای تکمیل این پروژه را تأمین کنیم.

مدیرکل راه و شهرسازی کرمانشاه با اشاره به مشخصات پروژه گفت: طول تونل حدود ۱۰۸۰ متر است و اجرای آن با سرمایه‌گذاری قابل توجه و مدیریت زمان‌بندی دقیق انجام شد.

وی ادامه داد: این پروژه ظرفیت قابل توجهی در تسهیل سفرهای استانی و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل ایجاد می‌کند.

کد خبر 6610033

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها