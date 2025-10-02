افتتاح تونل سیاطاهر؛ گامی مهم در ارتقای ایمنی و توسعه مسیرهای کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، عصر پنجشنبه در آیین افتتاح تونل سرلشکر شهید امیرعلی حاجیزاده (سیاطاهر)، با بیان اینکه امروز یکی از مطالبات جدی مردم ثلاث باباجانی محقق شد، گفت: افتتاح تونل سیاطاهر نقش مهمی در تسهیل دسترسی، روانسازی تردد و ارتقای ایمنی مسیر دارد.
وی افزود: این تونل علاوه بر آسانتر کردن رفتوآمد مردم شهرستان ثلاث باباجانی، با کاهش پیچهای متعدد مسیر، ایمنی جاده را افزایش داده و سفر را بسیار راحتتر کرده است. این محور تنها یک جاده محلی نیست، بلکه با اتصال به مرز رسمی کشور، اهمیت ویژهای در توسعه اقتصادی و مبادلات تجاری دارد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به پیگیریهای نماینده مردم ثلاث باباجانی در مجلس و حمایت وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: در جریان سفر معاون وزیر راه و شهرسازی، بیش از سه هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی شامل کلنگزنی، افتتاح و بهرهبرداری در منطقه انجام شد که همه با هدف خدمت به مردم شریف استان به ثمر رسیده است.
حبیبی از تلاشهای پیمانکار پروژه و نیروهای اجرایی تقدیر کرد و گفت: این پروژه حاصل کار شبانهروزی جوانان توانمند کشور است و امیدواریم در آینده شاهد افتتاح طرحهای بزرگتر برای آبادانی و توسعه استان کرمانشاه باشیم.
