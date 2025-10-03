به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران هنوز تیم آینده خود را مشخص نکرده و این موضوع میتواند جایگاه او در ترکیب ملیپوشان را به خطر بیندازد.
علیرضا جهانبخش که پس از پایان قراردادش با هیرنفین هلند در وضعیت نامشخصی به سر میبرد، در صورت ادامه این روند تا هفته آینده، به احتمال فراوان از فهرست تیم ملی برای دیدارهای دوستانه مقابل روسیه و تانزانیا کنار گذاشته خواهد شد.
بر اساس پیگیری های خبرنگار مهر، امیر قلعهنویی پیشتر از این به جهانبخش هشدار داده بود تداوم بلاتکلیفی باشگاهی میتواند به حذف او از جمع ملیپوشان منجر شود.
سرمربی تیم ملی تأکید کرده است بازیکنانی که وضعیت نامشخصی دارند، در برنامه آمادهسازی تیم ملی جایی نخواهند داشت.
شاگردان امیر قلعهنویی در تاریخ ۱۶ مهر راهی وولگوگراد خواهد شد تا برای دیدار با روسیه آماده شود. این مسابقه روز جمعه ۱۸ مهر در ورزشگاه آرهنا وولگوگراد برگزار خواهد شد. پس از پایان این دیدار، کاروان تیم ملی در تاریخ ۱۹ مهر به دبی سفر میکند تا مرحله دوم اردو را برای رویارویی با تانزانیا پشت سر بگذارد.
