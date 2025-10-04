اعلام لیست بازیکنان تیم ملی فوتبال روسیه؛ غیبت بازیکن شاخص مقابل ایران

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال روسیه اسامی بازیکنان تیم ملی این کشور را برای دو بازی دوستانه مقابل ایران و بولیوی منتشر کرد.

در فهرست اولیه بازیکنان تیم ملی روسیه برای پنجره فیفادی در مهر ماه که بازی با ایران و بولیوی خواهند داشت نفراتی همچون سافونوف و کیسلیاک حضور دارند.لیست تیم ملی روسیه به شرح زیر است:

دروازه بانان: ماتوی سافونوف (پاری‌سن‌ژرمن، فرانسه)، الکساندر ماکسیمنکو (اسپارتاک)، استانیسلاو آگکاتسف (کراسنودار)، دنیس آداموف (زنیت)

مدافعان: مینگیان بویف (بالتیکا)، ایلیا واخانیا، ویکتور ملخین (روستوف)، یوری گورشکوف (زنیت)، الکساندر سیلیانوف (لوکوموتیو)، ایگور دیویف، ماتوی لوکین، دانیل کروگووی (زسکا)، ماکسیم اوسیپنکو (دینامو مسکو)، روسلان‌ (اسپارتاک)

هافبک ها: دانیل گلبوف، آنتون میرانچوک، دانیل فومین ( دینامو مسکو)، ماتوی کیسلیاک، ایوان ابلیاکوف ( زسکا)، الکسی باتراکوف، دمیتری بارینوف، زلیمخان باکایف (لوکوموتیو)، الکسی میرانچوک (آتلانتا یونایتد)، نایل اومرایوف (اسپارتاک)، لچی سادولایف (اخمت)، کنستانتین کوچایف (روستوف).

مهاجمان: دیمیتری وروبیوف (لوکوموتیو)، تامرلان موسایف (زسکا) و ایوان سرگیف (دینامو مسکو)

مهم‌ترین نکته این لیست غیبت آرسن زاخاریان، هافبک رئال‌سوسیداد و مهمترین بازیکن روس‌هاست.