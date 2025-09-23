  1. ورزش
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۷

روزهای عجیب کاپیتان تیم ملی ایران؛ شاید مسافر روسیه نشود

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران شرایط عجیبی را در فاصله چند ماه مانده به جام جهانی ۲۰۲۶ پشت سر می‌گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جهانبخش بازیکن فصل گذشته هیرنفین هلند همچنان دنبال تیم برای عقد قرارداد است. او که قصد داشت برای امور شخصی در هلند بماند نتوانست با هیچ تیمی به توافق برسد تا در فاصله نزدیک به ۹ ماه تا شروع جام جهانی ۲۰۲۶ بدون تیم باشد.

کاپیتان تیم ملی ایران که به دلیل عدم آمادگی جسمانی مطلوب در تورنمنت کافا هم کمترین دقایق حضور را داشت در دبی امارات به سر می‌برد تا تیمی را از لیگ باشگاهی این کشور پیدا کرده و بازی کند.

جهانبخش که از دو تیم اماراتی پیشنهاد دارد مذاکره با الوصل و شباب الاهلی را آغاز کرده است و احتمالاً در ۱۰ روز آینده تیم خود را مشخص کند.

امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی نیز به جهانبخش اعلام کرده است در صورت عدم تعیین تیم باشگاهی خود احتمال کمی برای دعوت دوباره به تیم ملی ایران دارد. از این رو بعید نیست کاپیتان تیم ملی ایران جایی در فهرست بازیکنان برای دیدار دوستانه مهرماه با روسیه نداشته باشد.

    • جنوب IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
      پیر مرد برو باز نشسته شو دیگه هیچ کس تورو نمیخاد دیگه

