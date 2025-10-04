  1. استانها
  2. قم
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۷:۵۱

پیام تسلیت آیت‌الله وحیدخراسانی به آیت‌الله سیستانی

پیام تسلیت آیت‌الله وحیدخراسانی به آیت‌الله سیستانی

قم- آیت الله وحید خراسانی از مراجع عظام تقلید در پیامی درگذشت همسر آیت الله سیستانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت حضرت آیت الله حسین وحید خراسانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا إنا لله و انا الیه راجعون

جناب مستطاب آیة الله آقای حاج سید علی سیستانی دامت برکاته

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

ان شاء الله در ظل توجهات و عنایات حضرت ولی عصر ارواحنا فداه بوده باشید. حفظکم الله و رعاکم.

ارتحال علیا مخدره متعلقه مکرمه را به حضرتعالی و دیگر بستگان محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و برای عموم بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.

والتمس منکم الدعاء

کد خبر 6610506

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها