به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت حضرت آیت الله حسین وحید خراسانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا إنا لله و انا الیه راجعون

جناب مستطاب آیة الله آقای حاج سید علی سیستانی دامت برکاته

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

ان شاء الله در ظل توجهات و عنایات حضرت ولی عصر ارواحنا فداه بوده باشید. حفظکم الله و رعاکم.

ارتحال علیا مخدره متعلقه مکرمه را به حضرتعالی و دیگر بستگان محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و برای عموم بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.

والتمس منکم الدعاء