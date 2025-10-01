علیرضا هاشمی در حاشیه نشست کارگروه اطلاعات مکانی گروه بریکس که به میزبانی جمهوری اسلامی ایران و در مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این نشست با حضور نمایندگانی از کشورهای عضو بریکس بهصورت حضوری و برخط، طی روزهای هشتم و نهم مهرماه در محل مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت برگزار شد.
وی اظهار داشت: پس از عضویت جمهوری اسلامی ایران در گروه بریکس، مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به دلیل تجربه و ظرفیتهای بینالمللی در حوزه فناوری و نوآوری، به عنوان نقطه کانونی (Focal Point) ایران در این حوزه در چارچوب همکاریهای بریکس معرفی شد.
هاشمی با اشاره به نشست وزرای علم و فناوری کشورهای بریکس در سال گذشته که در روسیه برگزار شد، افزود: در آن نشست، رئیس مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند و پیشنهاد میزبانی ایران برای برگزاری چهارمین نشست کارگروه اطلاعات مکانی و کاربردهای آن را ارائه کردند که مورد موافقت قرار گرفت.
به گفته مدیر امور بینالملل مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، این نشست با همکاری نهادهای تخصصی و علمی کشور از جمله سازمان نقشهبرداری، سازمان هواشناسی، سازمان فضایی ایران، پژوهشگاه فضایی، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی، دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار میشود.
مدیر امور بینالملل مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، در ادامه با اشاره به ابعاد بینالمللی این رویداد گفت: کشورهای عضو بریکس از جمله برزیل، چین، روسیه، هند، اندونزی، اتیوپی، آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی بهصورت آنلاین در این نشست حضور داشته و مجموعههای توانمند ایرانی نیز بهصورت حضوری مشارکت فعال داشتند.
وی توضیح داد: برنامه نشست در دو روز طراحی شد که در روز نخست، تمرکز بر معرفی ظرفیتها، قابلیتها و فرصتهای همکاری میان کشورهای عضو بود و در روز دوم، زمینههای مشترک برای همکاری در حوزه اطلاعات مکانی و کاربردهای آن بررسی و تبادل نظر شد.
هاشمی همچنین از تهیه یک سند نهایی پس از پایان نشست خبر داد و گفت: موضوعات مطرحشده در این نشست در قالب یک سند همکاری چندجانبه جمعبندی و تصویب خواهد شد. این سند مبنای فعالیتهای مشترک کشورها در حوزه اطلاعات مکانی در سال آینده قرار میگیرد. همچنین، در نشست آتی این کارگروه، گزارشی از اقدامات انجامشده بر اساس مصوبات ارائه خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: این نشست نه تنها فرصتی برای نمایش ظرفیتهای ایران در حوزه فناوریهای نوین است، بلکه بستری برای توسعه همکاریهای علمی، فناورانه و تبادل دانش با کشورهای بریکس بهشمار میرود.
