به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتینک، دیمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز چهارشنبه اعلام کرد: دیدار میان پوتین و زلنسکی هنوز امکان‌پذیر نیست، زیرا رژیم کی یف عجله ای برای ادامه مذاکرات با روسیه ندارد.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه گفت: دیدار بین پوتین و زلنسکی فقط از طریق یک فرایند در سطح کارشناسی می تواند آماده شود. تماس‌های سطح بالا نمی‌توانند به خودی خود هدف باشند؛ این تماس ها به حل جامع مناقشه کمکی نخواهند کرد.

دیمیتری پسکوف افزود: کی یف عجله‌ای برای پاسخ به پیش نویس یادداشت تفاهم ها و پیشنهاد روسیه برای تشکیل ۳ کار گروه ندارد. روند مذاکرات بین روسیه و اوکراین دچار وقفه شده است. اروپا اقدامات تحریک آمیز زیادی در تعدادی از آب ها از جمله دریای بالتیک انجام می دهد، این اقدامات نیروهای مسلح روسیه را مجبور به اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ نظم می کند.

وی سپس اضافه کرد: روسیه ترجیح می دهد در عین حال که همچنان حامی کامل صلح است، نیروهای مسلح خود را از هر طریق ممکن تقویت کند.