کمک اطلاعاتی آمریکا به اوکراین برای حمله به عمق خاک روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، به نوشته وال‌استریت‌ژورنال، آمریکا در راستای کمک به اوکراین جهت حمله موشکی به عمق خاک روسیه و تاسیسات انرژی این کشور، برای کی‌یف کمک اطلاعاتی فراهم خواهد آورد.

به نوشته این رسانه، مقامات آمریکایی از اعضای ناتو خواسته‌اند تا برای کی‌یف کمک مشابهی فراهم آورند. به گفته منابع این روزنامه، آمریکا همچنین در حال بررسی احتمال تامین موشک‌های کروز «تام‌هاوک» و «باراکودا» برای اوکراین است. هرچند تصمیم نهایی دراین‌باره اتخاذ نشده است.

واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد دیروز گفت که اگر آمریکا چنین تصمیمی بگیرد، مسکو پاسخی مقتضی پیدا خواهد کرد.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه پیش‌تر گفت که موضوع تامین موشک تام‌هاوک برای اوکراین هنوز قطعی نیست اما به گفته وی، کرملین اطمینان دارد که حتی ارسال تام‌هاوک از آمریکا برای اوکراین، تغییری در شرایط میدان نبرد ایجاد نخواهد کرد.