به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزای ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین امروز پنجشنبه اعلام کرد: هنوز هیچ توافق مشخصی در مورد تاریخ گفتگوی تلفنی پوتین و ترامپ انجام نشده است. گفتگوی پوتین و ترامپ در صورت لزوم میتواند بهسرعت آمادهسازی شود، تمام کانالهای لازم برای این کار وجود دارد.
سخنگوی کرملین در این خصوص اضافه کرد: در حال حاضر تصمیمی برای حضور پوتین در اجلاس اپک در کره جنوبی گرفته نشده است. هیچ چیز جدیدی در لفاظیهای ورشو علیه مسکو وجود ندارد، این رویه معمول پایتختهای اروپایی است.
دیمیتری پسکوف، در ادامه افزود: رزمایشهای روسیه و بلاروس علیه هیچ طرف ثالثی نیست، این رزمایشها برای ادامه همکاریها میان دو کشور است.
