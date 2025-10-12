درخواست زلنسکی از ترامپ برای میانجیگری صلح در اوکراین همچون خاورمیانه!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای‌اف‌پی، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در تماس تلفنی با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی‌اش، خواستار میانجی‌گری وی در جنگ اوکراین شد و گفت اگر ترامپ بتواند یک جنگ را متوقف کند، «جنگ‌های دیگر نیز قابل متوقف هستند.»

تماس تلفنی زلنسکی با ترامپ یک روز پس از حمله گسترده روسیه به شبکه برق اوکراین انجام شد که باعث قطع برق در بخش‌هایی از کی‌یف، پایتخت این کشور و ۹ منطقه دیگر اوکراین نه منطقه دیگر اوکراین شد.

در ماه‌های اخیر تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین کند شده که به گفته کی‌یف، بخشی از آن به دلیل تمرکز جهانی بر جنگ غزه است.

ترامپ که چهارشنبه هفته گذشته مرحله نخست توافق آتش‌بس در غزه را اعلام کرد، در ماه آگوست با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، دیدار کرد اما نتوانست به هیچ‌گونه توافق صلحی دست پیدا کند.

زلنسکی در پیامی در شبکه فیسبوک ضمن قدردانی از وی بابت آنچه طرح «برجسته آتش‌بس در خاورمیانه» خوانده است، نوشت: تماسی بسیار مثبت و سازنده با دونالد ترامپ داشتم.

وی با درخواست از ترامپ برای اعمال فشار بر کرملین جهت مذاکره افزود: اگر جنگی در یک منطقه متوقف شود، به طور قطع جنگ‌های دیگر نیز از جمله جنگ روسیه قابل توقف متوقف هستند.»

روابط بین زلنسکی و ترامپ از ماه فوریه یعنی زمانی که در دیداری تلویزیونی و جنجالی در کاخ سفید با یکدیگر وارد درگیری لفظی شدند، به‌طور چشمگیری بهبود یافته است.

در سوی دیگر، رویکرد ترامپ از آن زمان نسبت به مسکو خصمانه‌تر شده و همدردی بیشتری با اوکراین نشان داده است. او در ماه سپتامبر در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» نوشت که کی‌یف باید با کمک اروپا و ناتو تلاش کند تا تمام قلمروی اشغال‌شده خود را بازپس بگیرد.