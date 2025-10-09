مصوبه ضدروسی پارلمان اروپا با تأکید بر سرنگونی تهدیدات هوایی

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از وبگاه پارلمان اروپا، نمایندگان پارلمان اروپا خواستار واکنش یکپارچه اتحادیه اروپا به تهدیدات ادعایی جنگ ترکیبی از سوی روسیه شدند!

بر اساس اعلام این وبگاه، در مصوبه ای که امروز پنجشنبه تصویب شد، نمایندگان پارلمان اروپا «اقدامات بی‌ پروا و تنش آفرین» ادعایی روسیه در نقض حریم هوایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ناتو، لهستان، استونی، لتونی، لیتوانی و رومانی را به شدت محکوم کردند.

در بخشی از این مصوبه ادعا شده است: نمایندگان پارلمان اروپا تهاجم عمدی پهپادها با هدف زیرساخت‌ های حیاتی در دانمارک، سوئد و نروژ را محکوم کردند. این اقدامات بخشی از «جنگ و تحریکات نظامی و ترکیبی نظام مند روسیه علیه اتحادیه اروپا» و کشورهای عضو آن است. مسکو مسئولیت کامل و بی‌ چون و چرای اقدامات در حریم هوایی لهستان، استونی و رومانی را برعهده دارد! نمایندگان پارلمان اروپا با تشویق هرگونه ابتکاری که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن را قادر می‌سازد تا «اقدامات هماهنگ، متحد و متناسبی را علیه همه نقض‌ های حریم هوایی خود، از جمله سرنگونی تهدیدات هوایی» انجام دهند، از مفهوم دیوار پهپادی اتحادیه اروپا و طرح‌ های دیده‌ بانی از جناح شرقی استقبال می‌ کنند و در عین حال بر لزوم تضمین پوشش جامع همه کشورهای عضو که با چالش‌ های امنیتی مستقیم در امتداد جناح جنوبی آن مواجه هستند، تأکید می‌ کند.

در این مصوبه ادعا شده است که اتحادیه اروپا باید عزم خود را جزم کند و نشان دهد که هر کشور ثالثی که سعی در نقض حاکمیت کشورهای عضو داشته باشد، فوراً با تلافی مواجه خواهد شد. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از شورا و کمیسیون اروپا می‌ خواهند تا اثربخشی و تأثیر تحریم‌ ها بر روسیه را افزایش دهند تا به طور قطعی توانایی این کشور را برای ادامه جنگ خود علیه اوکراین تضعیف کند. اقدامات تنبیهی باید به تمام کشورهایی که اقدامات روسیه را تسهیل می‌کنند، گسترش یابد و نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از تحریم‌ها علیه نهادهای چینی که کالاهای دو منظوره و اقلام نظامی ضروری برای ساخت پهپادها و موشک‌ ها را تأمین می‌ کنند، حمایت می‌ کنند.

نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه خواستار افزایش همکاری دفاعی با اوکراین، به ویژه در زمینه فناوری پهپاد و اقدامات متقابل، از جمله تقویت همکاری صنعتی است.

این مصوبه همچنین از قانونگذاران می‌ خواهد تا به سرعت قانون برنامه صنعتی دفاعی اروپا (EDIP) را نهایی کنند.

این قانون باید به همراه ابزار اقدام امنیتی برای اروپا (SAFE)، برای اختصاص منابع مالی جهت حمایت از اوکراین در زمینه جنگ با هواپیماهای بدون سرنشین (UAV) مورد استفاده قرار گیرد.

این مصوبه با ۴۶۹ رأی موافق، ۹۷ رأی مخالف و ۳۸ رأی ممتنع تصویب شد.