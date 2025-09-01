به گزارش خبرگزاری مهر، فایننشالتایمز به نقل از سه مقام آگاه مدعی شد که حمله احتمالی روسیه با استفاده از جنگافزارهای «جَمینگ» به از کار افتادن سرویسهای موقعیتیابی هواپیمای حامل اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا و فرود دشوار آن منجر شده است.
به نوشته فایننشالتایمز، ابزارهای کمکناوبری هواپیمای حامل فوندرلاین که به مقصد «پلوودیف» بلغارستان، در نزدیکی فرودگاه این شهر از کار افتاد و به گفته سه منبع مذکور، پرونده مرتبط با این حادثه تحت عنوان «عملیات اختلالی روسیه» در دست پیگیری است.
به گفته یکی از این منابع، «جیپیاس تمام منطقه فرودگاهی قطع شد و پس از پرسه یک ساعته در آسمان، خلبان تصمیم گرفت تا به طور دستی و با نقشه کاغذی هواپیما را فرود بیاورد. عملیات ایجاد تداخل انکار ناپذیر است.»
سازمان خدمات ترافیک هوایی بلغارستان در بیانیهای به فایننشالتایمز این حادثه را تایید کرد. به ادعای این نهاد «از فوریه ۲۰۲۲، حوادث مرتبط با تداخل در جیپیاس که بهتازگی تماسهای جعلی نیز به آن افزوده شده، به شکل چشمگیری افزایش یافته است. این مداخلات، دریافت دقیق سیگنالهای جیپیاس را مختل کرده و به چالشهای عملیاتی گوناگونی برای هواپیما و سیستمهای زمینی میانجامد.»
سخنگوی کمیسیون اروپا نیز اندکی بعد این حادثه را تایید و اعلام کرد که «اختلال جیپیاس رخ داد اما هواپیما به سلامت در بلغارستان به زمین نشست. ما اطلاعاتی از مقامات بلغارستان دریافت کردهایم که آنها به روسیه مظنون هستند.»
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در واکنش به این اتهامات، به فایننشالتایمز گفت که «اطلاعات شما نادرست است.»
