به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی صادقی شامگاه چهارشنبه در مراسم نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله که با حضور گسترده مردم و اقشار مختلف در مسجد اعظم اهواز برگزار شد، ضمن تجلیل از شخصیت این فرمانده شهید اظهار کرد: سید حسن نصرالله را با گفتمان مقاومت می‌شناسیم و او همواره اسوه و الگوی فرهنگ مقاومت در جهان اسلام بود.

وی با بیان اینکه گفتمان جبهه مقاومت باید روزبه‌روز تقویت شود، افزود: قدرت موشکی و هسته‌ای ما به خودی خود هدف نیست، بلکه راهبردی در مسیر مقابله با دشمن است. دعوای اصلی دشمنان با ملت‌های مسلمان، موضوع حکمرانی و ولایت است؛ همان‌گونه که قرآن کریم فرموده، تقابل همیشگی شیاطین با انبیا و مومنان بر سر مسئله ولایت بوده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به اهداف ایالات متحده و رژیم صهیونیستی تأکید کرد: آمریکا زمانی راضی می‌شود که ما سلطه او را بپذیریم. یکی از راهبردهای اصلی دشمن، اقتدارزدایی از ایران است، زیرا باور دارد که ملتی مقتدر فرمانبر نیست و زیر سلطه نمی‌رود.

وی خاطرنشان کرد: استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی تلاش می‌کنند با نابودی مراکز هسته‌ای ایران، قدرت ما را تضعیف کنند؛ در حالی که قدرت حقیقی در موشک و فناوری نیست، بلکه در اعتقاد ملت ایران به ولایت فقیه، در اتحاد و همبستگی ملی و در الگوگیری از راه و مکتب سیدالشهدا (ع) است.