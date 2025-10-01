شهید سید حسن نصرالله نه یک فرد بلکه یک مکتب بود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت نخستین سالگرد شهادت دو تن از رهبران برجسته محور مقاومت، شهیدان سیدحسن نصرالله و سیدهاشم صفیالدین چهارشنبه شب در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت معصومه (س) با حضور شخصیتهای برجسته حوزوی، دانشگاهی و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
در این آیین باشکوه، حجتالاسلام والمسلمین ناصر رفیعی، استاد حوزه علمیه قم به عنوان سخنران ویژه با اشاره به آموزههای مکتب تشیع درباره دفاع از مظلوم اظهار کرد: امام حسن عسکری (ع) در روایتی فرمودند: شیعیان همواره دیگران را بر خود ترجیح میدهند.
هزینههایی که شهید سیدحسن نصرالله و رزمندگان حزبالله لبنان پرداختند در مسیر دفاع از مردم مظلوم غزه بود و این همان شاخصه اصلی پیروان اهلبیت (ع) است که در هر کجا ندای مظلومیت شنیده شود، به یاری میشتابند.
وی در ادامه افزود: مقام معظم رهبری در پیام تسلیت خود به مناسبت شهادت شهید نصرالله، هفت ویژگی مهم را برای ایشان برشمردند و رهبر انقلاب در پیامهای تسلیت خود همیشه با دقت و حسابشده سخن میگویند و این تفاوت لحن نشاندهنده جایگاه ممتاز شهید نصرالله است و به همین دلیل پیشنهاد میشود پژوهش مستقلی درباره تحلیل محتوای پیامهای تسلیت رهبر معظم انقلاب تدوین شود.
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به این ویژگیها گفت: نخستین صفتی که رهبر انقلاب برای سیدحسن نصرالله ذکر کردند: «مجاهد کبیر» بود و جهاد در نگاه اسلام جایگاه ویژهای دارد و این شهید والامقام حقیقتاً مصداق کامل یک مجاهد بزرگ به شمار میرفت.
وی دومین ویژگی را «پرچمدار مقاومت» عنوان کرد و افزود: مقاومت در برابر استکبار و صهیونیسم اهمیت زیادی دارد، اما آنکه پرچمدار این مسیر است، مسئولیت سنگینتری بر دوش دارد.
به گفته رفیعی، «عالم بافضیلت»، سومین ویژگی ذکر شده در پیام مقام معظم رهبری برای شهید نصرالله بود و وی عالمی تحصیلکرده و فقیهی برجسته بود که در سنین جوانی از محضر امام خمینی (ره) در بسیاری از امور اجازه داشت و این نشان از جایگاه علمی والای او داشت.
این استاد حوزه ادامه داد: رهبر انقلاب همچنین در پیام خود تاکید کردند که شهید نصرالله یک «مدیر سیاسی» برجسته بود و جمع میان علم، سیاست و مدیریت در یک شخصیت کاری دشوار و در تاریخ کمنظیر است؛ همچنانکه امام خمینی (ره) نمونه بارز عالمی الهی و در عین حال رجل سیاسی بزرگ بودند.
وی افزود: در کنار این اوصاف، رهبر معظم انقلاب او را «رهبری کمنظیر»، «مدیر و جهادگر» و فراتر از همه «یک مکتب» معرفی کردند و امام خمینی (ره) در خصوص شهید آیتالله بهشتی فرمودند: «او یک ملت بود».
این توصیفها نشان میدهد که برخی شخصیتها از ظرف زمان و مکان فراتر میروند و ماندگاری آنان در قالب یک مکتب معنا پیدا میکند.
رفیعی با تأکید بر تداوم مسیر مقاومت خاطرنشان کرد: پرچمی که در دست شهید سیدحسن نصرالله بود، هرگز بر زمین نخواهد ماند و تلاشهای فراوانی برای خلع سلاح مقاومت صورت گرفت، اما همانگونه که پس از سازش یاسر عرفات با صهیونیستها جریان مقاومت در فلسطین با چهرههایی چون اسماعیل هنیه و یحیی سنوار زنده ماند، امروز نیز راه نصرالله و صفیالدین ادامه خواهد یافت.
وی با بیان اینکه حزبالله لبنان یک مکتب زنده است، اضافه کرد: شهید سیدحسن نصرالله اهل روضه و عشق به امام حسین (ع) بود و اکنون مزار او محل حضور آزادگان و عدالتخواهان جهان شده است.
