به گزارش خبرنگار مهر، شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه (س) شامگاه چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۴ میزبان جمعی از علما، فرهیختگان و مردم ولایتمدار قم بود که برای گرامیداشت نخستین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله و سیدهاشم صفیالدین، دو چهره ماندگار و طلایهدار محور مقاومت گرد هم آمدند.
در این مراسم باشکوه که با حضور نخبگان علمی، فرهنگی و مذهبی از ملیتهای مختلف برگزار شد، جمعی از مسئولان عالیرتبه حوزه و دانشگاه نیز شرکت داشتند.
آیتالله محمد قمی، معاون ارتباطات بینالملل دفتر مقام معظم رهبری، آیتالله رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت (ع)، آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و حجتالاسلام والمسلمین علی عباسی رئیس جامعه المصطفی العالمیه از جمله شخصیتهایی بودند که در این آیین حضور یافتند.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به همراه جمعی از طلاب و اساتید حوزه علمیه قم از کشورهای مختلف، خانواده معظم شهدا و زائران حرم مطهر حضرت معصومه (س) در این مراسم شرکت کردند و یاد و خاطره شهدای مقاومت را گرامی داشتند.
حرم مطهر بانوی کرامت در شب نخستین سالگرد این دو شهید والامقام، شاهد حضور پرشور اقشار مختلف مردم قم و زائرانی بود که با حضور خود، ضمن تجدید پیمان با آرمانهای شهیدان محور مقاومت، بر تداوم مسیر آنان تأکید کردند.
این آیین با قرائت قرآن کریم، سخنرانی و بیان فضایل شهدای مقاومت همراه بود و حاضران با ابراز احساسات و شعارهای انقلابی، یاد رهبران شهید و مجاهدان راه خدا را زنده نگاه داشتند.
