به گزارش خبرگزاری مهر، کیارش بیرانوند در جریان بازدید از سایت ۴۰۰ هکتاری پرورش ماهیان گرمابی در روستای «تنور در» شهرستان دورود، اظهار کرد: این مجموعه با ظرفیت تولید بیش از دو هزار تن، یکی از ظرفیتهای خوب استان است.
وی افزود: در این مجتمع برای ۲۰۰ نفر بهصورت مستقیم اشتغالزایی شده و حدود ۲۰ تعاونی فعال در آن مشغول به کار هستند.
مدیرکل شیلات لرستان، تصریح کرد: صید این منطقه به شهرستانهای جنوبی کشور و نیز بهمنظور صادرات به کشور عراق انجام میشود.
بیرانوند با بیان اینکه این سایت تنها مزرعه بزرگ استان است، ابراز امیدواری کرد با مکانیزهکردن و ارتقای این مجتمعها، تولید در واحد سطح دو تا سه برابر افزایش یابد.
وی با اشاره به وجود ظرفیت پرورش ماهیان گرمابی در مناطق جنوبی استان، از برنامهریزی برای حرکت به سمت پرورش ماهیان خاویاری خبر داد که از سودآوری و بازار پسندی بهتری برخور دارند.
مدیرکل شیلات لرستان، تصریح کرد: با تکمیل مجتمعهای خاویاری در حال ساخت، لرستان بهاندازه کل کشور خاویار تولید خواهد کرد.
بیرانوند به آمار تولید آبزیان در استان اشاره کرد و گفت: تولیدات استان سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۲ هزار تن بوده و پیشبینی میشود این میزان در سال جاری به ۴۵ هزار تن برسد.
وی با اشاره به کسب رتبه اول تولید ماهیان سردابی در کشور، اظهار امیدواری کرد که لرستان در زمینه پرورش ماهیان خاویاری نیز به رتبه اول دست یابد.
مدیرکل شیلات لرستان، تأکید کرد: رونق و توسعه آبزیپروری میتواند اقتصاد پایداری برای مردم به ارمغان آورده و منجر به اشتغالزایی گسترده در استان شود.
