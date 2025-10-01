به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی بعد از ظهر چهارشنبه در آیین آغاز عملیات ریل‌گذاری پروژه راه‌آهن کرمانشاه – اسلام‌آبادغرب که به‌صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام استان کرمانشاه و اشاره به حماسه‌های مردم این دیار در طول هشت سال دفاع مقدس، اظهار داشت: مردم کرمانشاه با تقدیم شهدای بسیار و ایستادگی مثال‌زدنی در برابر دشمنان، همواره پشتیبان اصلی نظام و میهن بوده‌اند و امروز نیز در مسیر توسعه و پیشرفت کشور نقش‌آفرین هستند.

وی با بیان اینکه کرمانشاه دروازه تمدن ایران زمین و یکی از نقاط مهم راهبردی کشور است، افزود: سرمایه اجتماعی مردم شریف و نجیب این استان بزرگ‌ترین پشتوانه برای توسعه زیرساختی کشور محسوب می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه به اهمیت راهبردی کریدور شرق به غرب کشور اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری با نگاه آینده‌نگرانه بر تکمیل این پروژه ملی تأکید داشته‌اند چرا که این مسیر، آسیای میانه را از طریق ایران به عراق و سایر کشورهای همسایه متصل می‌کند و می‌تواند جایگاه کشور را در عرصه تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی ارتقا دهد.

صادق با تأکید بر اینکه تکمیل کریدورها از اولویت‌های دولت است، خاطرنشان کرد: پروژه‌های بزرگی چون چابهار – زاهدان، رشت – آستارا و کرمانشاه – خسروی همگی در دستور کار دولت قرار دارند و رئیس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه تأکید ویژه‌ای بر تأمین منابع مالی این طرح‌ها دارند.

وی ضمن تقدیر از پیگیری‌های استاندار کرمانشاه و نمایندگان مردم استان در مجلس برای رفع مشکلات و جذب اعتبارات افزود: تلاش خواهیم کرد فاصله آغاز تا پایان ریل‌گذاری به حداقل برسد و موانع موجود در مسیر اجرای پروژه‌ها برطرف شود.

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در اجرای پروژه‌های زیربنایی کشور تصریح کرد: کارگران، مهندسان و همکارانی که شبانه‌روز و با وجود محدودیت‌های مالی و شرایط سخت در گرما و سرما مشغول کار هستند، قهرمانان گمنام توسعه کشورند و دستاورد تلاش‌های آنان، سرافرازی مردم ایران خواهد بود.

صادق در پایان ابراز امیدواری کرد: با تکمیل کریدورهای ریلی و جاده‌ای شرق به غرب و شمال به جنوب، حلقه‌های مفقوده ارتباطی ایران کامل خواهد شد و این دستاورد نه تنها به رونق اقتصادی کشور منجر می‌شود بلکه موجب تقویت پیوندهای منطقه‌ای و ارتقای جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در سطح منطقه خواهد شد.