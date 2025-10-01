به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، بعد از ظهر چهارشنبه در آیین آغاز عملیات ریل‌گذاری پروژه راه‌آهن کرمانشاه – اسلام‌آبادغرب که با حضور وزیر راه و شهرسازی به‌صورت وبیناری برگزار شد، اظهار داشت: پروژه راه‌آهن کرمانشاه – اسلام‌آبادغرب – خسروی از جمله طرح‌های مهمی است که در زمره پروژه‌های استجازه‌ای مقام معظم رهبری قرار گرفته و دولت چهاردهم با جدیت تأمین اعتبار آن را دنبال می‌کند.

وی با تقدیر از تلاش‌های دکتر حبیبی استاندار کرمانشاه برای پیگیری این پروژه افزود: در سفر اخیر رئیس‌جمهور بیش از ۶ همت برای این محور مصوب شد و با تأمین حدود ۲۵ همت اعتبار موردنیاز، می‌توان شاهد تکمیل و بهره‌برداری از این طرح مهم ملی بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موقعیت راهبردی استان کرمانشاه تصریح کرد: کرمانشاه بیشترین آنتن‌های مرزی کشور را دارد؛ از جمله مرزهای خسروی، سومار، پرویزخان، شوشمی و شیخ‌صله که اتصال آن‌ها به کریدورهای ریلی و جاده‌ای کشور می‌تواند ۲۰ تا ۲۵ درصد صادرات منطقه را افزایش دهد و بستر رونق تجارت مرزی را فراهم آورد.

بازوند با بیان اینکه راه‌آهن کرمانشاه – خسروی، کریدور ریلی شرق به غرب کشور را تکمیل می‌کند، گفت: این پروژه صرفاً یک مسیر ریلی نیست، بلکه بخشی از راه ابریشم است که تحقق آن موجب افزایش مبادلات اقتصادی، تسهیل جابه‌جایی بار و مسافر و تقویت موقعیت ژئوپلیتیکی ایران خواهد شد.

وی افزود: جنگ اصلی کشورها در آینده «جنگ کریدورها» ست و هر کشوری که مسیرهای مطمئن‌تر و پایدارتر در اختیار داشته باشد، ثروت پایدار بیشتری به دست خواهد آورد. به همین دلیل دولت چهاردهم مصمم است که این کریدورها را فعال و به منبع درآمد پایدار ملی تبدیل کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه خبر داد و گفت: دولت عراق نیز متعهد شده بخش تخریب‌شده مسیر خانقین – بغداد را بازسازی و تکمیل کند که با نهایی‌سازی تفاهم‌نامه میان وزارت امور خارجه ایران و طرف عراقی، امکان اتصال ریلی کرمانشاه به بغداد و سپس کربلا و نجف فراهم خواهد شد.

بازوند در پایان خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این پروژه، کرمانشاه را به یکی از محورهای اصلی حمل‌ونقل بین‌المللی کشور بدل خواهد کرد و این کریدور ارزش اقتصادی معادل نفت برای آینده ایران خواهد داشت.