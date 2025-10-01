به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز (چهارشنبه، ۹ مهر) با حضور ویدئوکنفرانسی فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، عملیات ریلگذاری ۱۱۵ کیلومتر از راهآهن کرمانشاه - اسلامآباد به عنوان بخشی از مسیر ۲۶۳ کیلومتری راهآهن کرمانشاه - خسروی آغاز شد. در این مرحله، ۱۸ هزار تن ریل مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این پروژه بخشی از راهگذر راهبردی ریلی شرق به غرب کشور است.
هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، در این آیین با اشاره به آغاز ریلگذاری محور کرمانشاه - خسروی گفت: این طرح با استفاده از ۱۸ هزار تن ریل اجرا میشود و تکمیل آن به عنوان بخشی از راهگذر ریلی شرق به غرب، ایران را به کشور عراق و در ادامه به سواحل مدیترانه متصل خواهد کرد.
وی افزود: راهآهن کرمانشاه - خسروی یکی از پروژههای مهم و راهبردی کشور است که با بهرهبرداری از آن، ارتباط ریلی مستقیم بین ایران و عراق برقرار میشود و در ادامه امکان اتصال شبکه ریلی جمهوری اسلامی ایران به سواحل مدیترانه نیز فراهم خواهد شد. این مسیر کوتاهترین راه ارتباطی ریلی به شهرهای بغداد، نجف، کربلا معلی و سامرا محسوب میشود و میتواند تحولی اساسی در حوزه جابهجایی مسافر و زائر، همچنین ترانزیت بینالمللی کالا ایجاد کند.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل با اشاره به اقدامات اجرایی پروژه تصریح کرد: در این طرح علاوه بر اجرای ۲۶ میلیون مترمکعب خاکبرداری و ۱۶.۶ میلیون مترمکعب خاکریزی، احداث ابنیه فنی، پلهای خاص و ۹ هزار متر تونل نیز در دست اجراست. همچنین در کل مسیر بیش از ۴۰ هزار تن ریل، ۵۵۰ هزار قطعه تراورس و ۸۲۵ هزار مترمکعب بالاست به کار گرفته خواهد شد.
بازوند با بیان اینکه عملیات زیرسازی کل مسیر کرمانشاه تا خسروی تاکنون ۵۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، افزود: پیشرفت فیزیکی عملیات زیرسازی در محدوده کرمانشاه تا اسلامآباد به ۸۳ درصد رسیده و امروز عملیات ریلگذاری این بخش آغاز شد.
وی خاطرنشان کرد: این خط ریلی شامل ۱۲ ایستگاه تشکیلاتی، مسافری و ترافیکی خواهد بود و با تکمیل آن علاوه بر توسعه اقتصادی و رونق استانهای غربی کشور، زمینه برای گسترش ترانزیت کالا و مسافر، کاهش هزینههای حملونقل و ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک ایران در راهگذر ریلی شرق به غرب فراهم میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان تأکید کرد: راهآهن کرمانشاه - خسروی تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه طرحی استراتژیک در سطح ملی و منطقهای است که میتواند ایران را به عنوان محور اصلی ترانزیت منطقهای مطرح کرده و زمینهساز پیوند ریلی از آسیای میانه و شرق دور تا مدیترانه و اروپا باشد.
