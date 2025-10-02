سفر وزیر باید خروجی عملیاتی داشته باشد؛ اشتغال بحران اصلی استان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد موحد در نشست شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد که با حضور وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد، با اشاره به سوابق طولانی همکاری با وزیر، بر لزوم تبدیل سفرهای مقامات دولتی به دستاوردهای ملموس برای مردم تأکید کرد.

نماینده شهرستان‌های کهگیلویه بزرگ در ادامه با اشاره به پیشینه محرومیت منطقه، تصریح کرد: معمولاً هر میهمانی به استان می‌آید، از پتانسیل‌ها و امکانات سخن می‌گوید اما باید صراحتاً اعلام کنم که هر آنچه امروز در این استان وجود دارد، مرهون نظام جمهوری اسلامی است.

وی با بیان خاطره‌ای از زمان نمایندگی خود، خاطرنشان کرد: زمانی که در دوره چهارم مجلس به عنوان نماینده مردم کهگیلویه انتخاب شدم، این حوزه با داشتن یک هزار و ۱۳۰ روستا، فاقد کوچک‌ترین امکانات اولیه، حتی یک متر جاده آسفالت بود. این را گفتم تا مشخص شود که اگر امروز مطالبه‌ای دارم، به معنای نادیده گرفتن خدمات بزرگ نظام نیست.

موحد با اشاره به تحول نیازهای استان، اظهار داشت: در گذشته، مردم نیازهای اولیه مانند برق، جاده، آب و مدرسه را مطالبه می‌کردند، اما بحران اصلی امروز استان و کشور، "مسئله اشتغال" است.

وی با اشاره به چالش اشتغال نیروهای بومی در پروژه‌های بزرگ ملی، تأکید کرد: متأسفانه در طرح‌های عظیمی مانند عسلویه در استان بوشهر، برای یک جوان کهگیلویه‌ای یا یاسوجی، ایجاد اشتغال حتی با هزاران التماس ممکن نیست و نیروی کار ما به عنوان "غیربومی" تلقی می‌شود. سؤال اینجاست این رویه بر اساس کدام ماده قانونی و کدام توجیه شرعی انجام می‌شود؟

**وی در بخش دیگری از سخنانش به وجود منابع عظیم ملی در منطقه بدون بهره‌مندی مردم محلی اشاره و تصریح کرد: حوزه انتخابیه شهرستان بهمئی نزدیک به هشتاد حلقه چاه نفت و امکانات عظیم دارد. بزرگترین خط لوله گاز ۵۶ اینچی کشور از کهگیلویه عبور می‌کند، اما برای تأمین خوراک پتروشیمی دهدشت با مشکل مواجه هستنیم.

حجت‌الاسلام موحد با اشاره به انتظارات از سفر وزیر گردشگری، گفت: سفر وزیر باید یک "خروجی مشخص و عملیاتی" داشته باشد. چرا باید برای مجوز پتروشیمی چرام با چالش مواجه باشیم؟

وی با اشاره به پیگیری‌های دوره گذشته دولت، افزود: در زمان دولت شهید رئیسی، تا مرز کلنگ‌زنی این پروژه پیش رفتیم، اما سرمایه‌گذار به دلیل عدم تضمین تأمین خوراک برای هشت ماه، از کلنگ‌زنی خودداری کرد که خوشبختانه با پیگیری‌ها، مشکل حل شد. اکنون امیدواریم با تدبیر جناب آقای پزشکیان، رئیس‌جمهور دلسوز و بااخلاص این گونه موانع نیز به سرعت رفع شود.

نماینده کهگیلویه بزرگ در ادامه به موضوع بحران آب پرداخت و خاطرنشان کرد: در سفر قبلی جنابعالی به استان خوزستان، با مذاکره‌ای که داشتیم، محبت فرمودید و دستور لازم برای حل مشکل انتقال آب از سد کوثر به شهرستان "بهمئی" را صادر کردید، اما متأسفانه این مسئله هنوز لاینحل باقی مانده است. چرا با وجود اراده جنابعالی برای حل مشکل، این امر محقق نمی‌شود؟»

وی در تشریح یکی از پارادوکس‌های موجود در حوزه آب استان گفت: استاندار به درستی اشاره کردند که ۱۰ درصد آب کشور را داریم، اما باور می‌کنید که ما حتی "حق برداشت آب شرب" را به راحتی نداریم؟ این بر اساس کدام قانون است؟

حجت‌الاسلام موحد با اشاره به قابلیت‌های بی‌نظیر استان در حوزه‌های مختلف گفت: در حوزه کهگیلویه بزرگ، از چرام و لنده تا سوق و بهمئی، در هر نقطه که بنگرید، آثار گرانبهای تاریخی و فرهنگی وجود دارد. این میراث، مصداق واقعی گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی هستند.

وی با اشاره به صنایع دستی بومی افزود: آنچه امروز به عنوان صنایع دستی متداول است، در گذشته توسط زنان سخت‌کوش و مظلوم این دیار تولید و برای رفع نیازهای زندگی استفاده می‌شد، اما متأسفانه امروز گاهی به صورت شعاری با آن برخورد می‌شود و آن نتیجه مطلوب و عایدی اساسی برای مردم محلی حاصل نمی‌شود.