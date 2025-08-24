به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از هفته دولت آئین کلنگ‌زنی و افتتاح پروژه‌های مهم آب و فاضلاب شهرستان چرام با استاندار، نماینده کهگیلویه و چرام و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد در این مراسم گفت: با هدف ارتقا کیفیت خدمات آب و فاضلاب و پاسخگویی به نیازهای مردم محترم شهرستان چرام، عملیات تکمیلی و تهیه، نصب و راه‌اندازی یک مدول از تصفیه‌خانه فاضلاب شهر چرام کلنگ‌زنی شد.

رضا رضایی افزود: این پروژه با اعتبار ۱,۹۰۰,۰۰۰ هزار ریال از محل اعتبارات فاضلاب شهر چرام تأمین اعتبار شد چه نقش مهمی در بهبود وضعیت فاضلاب شهری ایفا خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت آبفای استان اظهار کرد: در بخش پروژه‌های قابل افتتاح، چندین پروژه مهم انجام شده که مجموع هزینه صرف شده برای آنها معادل ۲۱۵,۵۰۰ هزار ریال است.

وی بیان کرد: این پروژه‌ها شامل بخشی از تأسیسات آبرسانی روستای دلی خلیفه، اصلاح شبکه توزیع آب شرب شهرستان چرام، براورد اصلاح شبکه آب شهر سرفاریاب، آبرسانی به مجتمع پشته زیلایی و شبکه توزیع پراکنده چرام می‌باشد.

رضایی تاکید کرد: منابع مالی این پروژه‌ها از محل اعتبارات استانی و مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت تأمین شده و شرکت آب و فاضلاب استان متعهد به اجرای دقیق و به موقع این پروژه‌ها جهت ارتقای سطح خدمات رسانی به مردم شریف منطقه است.

طرح فاضلاب چرام حیاتی است

سید محمد موحد نیز در این این با اشاره به خدمت نظام در حوزه‌های مختلف و در بدترین شرایط به پروژه‌ها اعتبار تزریق می‌کنند جای تقدیر دارد

نماینده کهگیلویه، بهمئی و چرام و لنده در مجلس با تقدیر از تلاش‌های مدیرعامل آبفا به دلیل تلاش در جذب اعتبارات عنوان کرد: کار بزرگ مدیرعامل آبفای استان در جذب اعتبار از منابع عمومی جای تقدیر دارد.

وی افزود: یکی از فعالیت‌های عمرانی بزرگ در شهرستان چرام پروژه تصفیه خانه فاضلاب است و تکمیل آن نقش بسزایی در توسعه زیرساخت‌های شهر چرام دارد.

یدالله رحمانی استاندار نیز در این مراسم با بیان اینکه فعالیت‌ها و پروژه‌های قابل قبولی در آبفای استان کلنگ زنی و افتتاح شده است تصریح کرد: اجرای بخشی از پروژه‌ها باعث افزایش دبی چاه‌ها و منابع تأمین آب به میزان ۲۲۰ لیتر بر ثانیه شده است که به نوبه خود باعث کاهش اثرات تنش آبی شده است.