  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۹

دستور رئیس‌جمهور برای پتروشیمی چرام: تأمین ۱۰ ماهه خوراک قطعی شد

دستور رئیس‌جمهور برای پتروشیمی چرام: تأمین ۱۰ ماهه خوراک قطعی شد

یاسوج-استاندار کهگیلویه و بویراحمد از رفع چالش‌های پتروشیمی اوره و آمونیاک دشت آهوی باز چرام با دستور مستقیم رئیس جمهور برای تأمین خوراک این واحد صنعتی برای حداقل ۱۰ ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یداله رحمانی در جلسه بررسی مشکلات پتروشیمی چرام که با حضور وزیر نفت، مدیران پتروشیمی کشور، وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، حجت الاسلام محمد موحد نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده درمجلس شورای اسلامی و همچنین رئیس بانک مرکزی و رئیس بانک سپه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، گفت: آقای پزشکیان به وعده‌ای که در سفر استانی خود داده بودند، به شایستگی عمل کردند.

وی تصریح کرد: در راستای رفع مشکل اساسی پتروشیمی اوره و آمونیاک چرام، تأمین خوراک این پتروشیمی به مدت «حداقل ۱۰ ماه از سال» به عنوان یکی از مصوبات کلیدی صورتجلسه ثبت شد و وزارت نفت رسماً متعهد گردید که این میزان خوراک را برای این واحد صنعتی فراهم کند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: تأمین خوراک پتروشیمی چرام به مدت حداقل ۱۰ ماه از سال، چالشی بود که بیش از دو و نیم سال به عنوان موضوعی لاینحل مابین شرکت پتر و امید آسیا و وزارت نفت باقی مانده بود که در جلسه امروز با درایت و پشتیبانی رئیس جمهور، این مشکل بزرگ مرتفع شد.

وی یادآور شد: سرمایه‌گذار این پروژه نیز موظف شد تا بر روی تولید صادرات‌محور متمرکز کرده و فرآیند کاری، اداری و اجرایی پروژه را با سرعت در دستور کار خود قرار دهد تا شاهد جهش در روند تکمیل و بهره‌برداری باشیم.

رحمانی اضافه کرد: ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری، رفع مشکلات بیکاری در کنار تولید و ارزش افزوده، یک توفیق بزرگ و نعمت الهی برای استان ما محسوب می‌شود.

کد خبر 6692895

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها