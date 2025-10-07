اطلاعیه خاموشی برق در برخی مناطق بویراحمد، گچساران و چرام

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه ای از اعمال خاموشی های برق به علت اصلاح شبکه در شهرستان های کهگیلویه، دنا و گچساران در روز سه شنبه خبر داد.

‌بویراحمد

روستای دهنو از ساعت ۱۵:۰۵ تا ۱۶:۰۵

بلوار قرنی، شهرک جهاد از ساعت ۱۵:۰۵ تا ۱۷:۰۵

شهرک صنعتی فرودگاه، زندان مرکزی، مادوان سفلی، فرودگاه، بنسنجان پایین، جمعه بازار، شرف آبادها، شهرک امام علی، شهرک جوشکاران ساعت ۱۰:۰۵ تا ۱۲:۰۵

گچساران

سه راهی باغ فردوس خیابان ثبت قدیم از ساعت ۱۴:۱۰ تا ۱۶:۱۰

پانصد دستگاه سمت راست ، خیابان پیروزی از ساعت ۹:۰۵ تا ۱۱:۰۵ صبح

چرام

روستای القچین علیا، شهرک صنعتی بردیان و طرح های کشاورزی

مارگون و لنده

همچنین به منظور توسعه شبکه فیبر نوری در شهرستان مارگون ، در مناطق «سیمان مارگون، لوداب» از ساعت ۸:۱۰ تا ۸:۲۰ صبح و در شهرستان لنده از ساعت ۵:۱۰ تا ۵:۲۰ دقیقه صبح احتمال خاموشی گذرای ۱۰ دقیقه‌ای وجود دارد.