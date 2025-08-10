به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمد موحد، نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در بازدید از روستای گرهای و جاده چاسخار این شهرستان چرام اظهار کرد: نگاه ما به حوزه انتخابیه یکسان است و هیچ شهرستانی در برخورداری از اعتبارات برتری ندارد.
وی با اشاره به محدودیت بودجه در اختیار نمایندگان، تصریح کرد: امسال در مجموع ۳۸۰ میلیارد تومان اعتبار در اختیار ما قرار گرفته که طبق قانون صرفاً باید صرف طرحهای ملی شود.
نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی افزود: از این مبلغ، ۲۰۰ میلیارد تومان به جاده ملی پاتاوه-دهدشت و مابقی به دیگر طرحهای ملی از قبیل آبرسانی به چهار شهر اختصاص یافت.
وی در ادامه به اختصاص اعتبار به پروژههای شهرستان چرام اشاره کرد و گفت: طرحهای مواصلاتی شهرستان چرام، شامل جاده دمه، جاده بیدانجیر، جاده طسوج و جاده چاسخار هستند که برای هرکدام از آنها اعتبار ویژهای مصوب شد.
حجت الاسلام موحد تاکید کرد: جاده چاسخار نقش اثرگذاری در این شهرستان دارد و امسال ۵ میلیارد تومان به آن اختصاص پیدا کرد.
وی با اشاره به ظرفیت گردشگری منطقه طسوج، خاطرنشان کرد: امسال نیز به جاده دسترسی سرفاریاب-طسوج ۲۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت.
