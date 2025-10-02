به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک اسلامی درباره روند برگزاری مدارس تابستانی مالکیت فکری اظهار کرد: از سال ۲۰۲۲ اولین دوره مدرسه تابستانی مالکیت فکری را با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) آغاز کردیم. طی این سالها با انباشت تجارب ارزشمند در زمینه پروتکلهای برگزاری، محتوای آموزشی و آییننامههای اجرایی توانستیم با رویکردی نوین وارد عرصه جدیدی از برگزاری این دورهها شویم.
وی افزود: برای نخستین بار در این دوره، مکانیزم انتخاب شرکتکنندگان بر اساس شاخصهای اثربخشی طراحی شد. بدین ترتیب تمام افرادی که در سایت جهانی مالکیت فکری ثبتنام کرده بودند، از نظر پیشینه، رزومه و انگیزههای فردی مورد ارزیابی قرار گرفتند تا با توجه به محدودیت ظرفیت، افرادی که در اولویت هستند پذیرش شوند.
اسلامی با اشاره به ارتقای انسجام درونی دوره نسبت به ادوار پیشین خاطرنشان کرد: در این دوره تلاش کردیم با پوشش رسانهای منسجم و برنامهریزی دقیقتر، کیفیت برگزاری را افزایش دهیم. همچنین عناوین آموزشی متناسب با جریانهای روز جهانی و فرایندهای نوظهور همچون هوش مصنوعی، موضوعات زیستمحیطی در مالکیت فکری، تجاریسازی اختراعات و حفظ اسرار تجاری در دستور کار قرار گرفت.
رئیس مرکز مالکیت معنوی در ادامه بیان کرد: اثربخشی این دورهها در دو بعد قابل ارزیابی است؛ نخست ارتقای امتیاز و جایگاه کشور در عرصه بینالمللی و افزایش کیفیت آموزشدهندگان و آموزشگیرندگان، و دوم ایجاد شبکهای از فعالان و نقشآفرینان حوزه مالکیت فکری که در ادوار مختلف مدارس حضور یافتهاند. این شبکه بهعنوان مبلغان نوین مالکیت فکری میتوانند در کشور منشأ اثر و همافزاییهای مؤثر باشند.
گفتنی است؛ چهارمین دوره مدرسه تابستانی مالکیت فکری از شنبه پنجم مهر ماه آغاز شده و تا دو هفته ادامه خواهد داشت.
نظر شما