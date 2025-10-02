ترافیک روان و عادی در معابر و بزرگراه های پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به وضعیت ترافیک خیابان‌های خلوت حال حاضر پایتخت گفت: هم اکنون حرکت خودرو ها، در معابر و بزرگراه ها ی پایتخت در وضعیت عادی و روان است و در معابر خلوت صبحگاهی پایتخت، هیچ بار ترافیکی مشاهده نگردیده و تردد خودروها به سهولت انجام پذیرفت. و اما پیش بینی می‌شود که از عصرگاه تا ساعات پایانی شب در برخی از معابر داخلی شاهد افزایش حجم ترافیک باشیم.

وی در ادامه افزود: با توجه به خلوتی معابر پایتخت؛ رانندگی با سرعت مطمئنه همراه با دقت و تمرکز، بهترین گزینه برای تردد در سطح شهر است.سرعت‌های بالا در هنگام رانندگی، متأسفانه مسبب حادثه‌ای تلخ و ناگوار است. رانندگان در صورت خلوتی معابر از عجله و شتاب در معابر خلوت خودداری کرده و با سرعت مطمئنه و حتی کمتر از آن تردد کنند.

سرهنگ شریفی با بیان کردن این موضوع مه

م که برخی از رانندگان متاسفانه در هنگام خلوتی معابر اقدام به سرعت و سبقت‌های غیر مجاز می‌نمایند و با این کار نه تنها با به خطر انداختن جان خود، بلکه به دیگر رانندگان و شهروندان نیز آسیب می‌رس

انند. وی در پایان خاطرنشان کرد: با احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی، فرهنگ صحیح رانندگی را در پایتخت اشاعه داده و بدین منظور در سطح شهر در کنار دیگر همشهریان، با سرعت مطمئنه و آرامش خاطر، رانندگی

کنیم.