۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹

لحظه یورش صهیونیست‌ها به یکی از کشتی‌های کاروان صمود+ فیلم

منابع رسانه‌ای از یورش نیروهای رژیم صهیونیستی به کشتی‌های کاروان «صمود» خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع رسانه‌ای امروز از یورش نیروهای رژیم صهیونیستی به ۱۹ کشتی کاروان «صمود» خبر دادند؛ اقدامی که خشم جهان را برانگیخته است.

سخنگوی کاروان صمود ضمن تایید این خبر اعلام کرد که اقدام نیروی دریایی رژیم صهیونیستی در توقیف کشتی‌های مرتبط با این کاروان غیرقانونی است.

این اقدام خشم کشورهای مختلف جهان را برانگیخته و در گوشه و کنار تظاهرات گسترده در محکومیت رژیم صهیونیستی برگزار شده است.

در یکی از ویدئوهای منتشرشده، لحظه تجاوز نیروهای صهیونیستی به یکی از کشتی‌های این کاروان دیده می‌شود.

