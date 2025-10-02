اعتراضات در آمریکای لاتین در پی حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، هزاران نفر در چندین شهر در آمریکای لاتین در اعتراض به توقیف ناوگان بین‌المللی «صمود» که با هدف شکستن محاصره نوار غزه، عازم این باریکه بود و به دست نیروی دریایی رژیم صهیونیستی توقیف شد، تظاهرات کردند. این اعتراضات در شهرهایی از جمله مکزیکوسیتی، بوگوتا، بوئنوس‌آیرس و مونته‌ویدئو برگزار شد.

در بوگوتا، پایتخت کلمبیا گروهی از معترضان مقابل انجمن ملی کسب‌وکارهای کلمبیا که نماینده بخش خصوصی این کشور است، تجمع کردند. این مکان به این دلیل انتخاب شد که «جنبش جهانی به سوی غزه» در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» این نهاد را به ارتباط مستقیم با نمایندگی اقتصادی اسرائیل در کلمبیا متهم کرد. این انجمن بعداً در بیانیه‌ای این اتهام را رد کرد.

در بوئنوس‌آیرس، پایتخت آرژانتین نیز صدها نفر در تظاهرات شرکت کردند. معترضان حمله نیروهای اشغالگر به کاروان صمود را محکوم کرده و خواستار توقف نسل‌کشی در غزه شدند.

همچنین در مونته‌ویدئو، پایتخت اروگوئه نیز تظاهراتی برگزار شد که در آن فعالان شعارهای با مضمون آزادی فلسطین سر داده و با پلاکاردهایی در دست خواستار زندانی شدن بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی شدند.

معترضان مکزیکی نیز مقابل وزارت امور خارجه این کشور در مکزیکوسیتی تجمع کردند و خواستار آزادی تمام اعضای ناوگان صمود شامل هفت شهروند مکزیکی بازداشت‌شده توسط نیروهای صهیونیستی، شدند.

ناوگان بین‌المللی صمود که شامل بیش از ۴۰ کشتی و بیش از ۵۰۰ داوطلب از حدود ۴۰ کشور بود، دیشب در فاصله حدود ۸۰ مایل دریایی از غزه، به دست نیروی دریایی رژیم صهیونیستی توقیف شد.

به گفته سازماندهندگان این ناوگان، ۹ کشتی متعلق به این ناوگان توقیف شده و یکی از آنها نیز در آب‌های بین‌المللی مورد حمله قرار گرفت.