ترکیه: حمله اسرائیل به ناوگان صمود اقدامی تروریستی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیهای حمله نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به کاروان بینالمللی صمود را به شدت محکوم کرد و و آن را «اقدامی تروریستی» خواند که جان غیرنظامیان بیگناه را به خطر میاندازد.
وزارت خارجه ترکیه در این بیانیه نوشت: این حمله که غیرنظامیانی را هدف قرار داد که به طور مسالمتآمیز و بدون توسل به خشونت عمل میکردند، گواهی بر این است که سیاستهای فاشیستی و نظامیگرایانه نتانیاهو، که غزه را به قحطی محکوم کرده است، تنها به فلسطینیها محدود نمیشود، بلکه تمام کسانی را که علیه ظلم و ستم اسرائیل مبارزه میکنند، هدف قرار میدهد.
در این بیانیه آمده که از آغاز سفر صمود، هماهنگی با کشورهای دیگری که شهروندانشان در میان شرکتکنندگان این ناوگان هستند، حفظ شده است.
در بخش دیگری از این بیانیه میخوانیم: تمام اقدامات لازم برای آزادی فوری شهروندانمان و دیگر مسافران بازداشتشده توسط نیروهای اسرائیلی در حال انجام است.»
وزارت خارجه ترکیه ابراز امیدواری کرد که این حمله تلاشها برای دستیابی به آتشبس در غزه را تضعیف نکند. همچنین اعلام شد که اقدامات قانونی برای پاسخگو کردن «عاملان این حمله» انجام خواهد شد.
در پایان بیانیه آمده است: ما از سازمان ملل و تمام سازمانهای بینالمللی مرتبط میخواهیم که به قید فوریت اقداماتی برای لغو محاصره غیرقانونی غزه، اجازه ورود کمکهای بشردوستانه به این منطقه و تضمین آزادی کشتیرانی اتخاذ کنند.
جودت ییلماز، معاون رئیس جمهور ترکیه، این حمله را محکوم و تاکید کرد: حمله غیرقانونی و وحشیانه اسرائیل به ناوگان صمود در آبهای بینالمللی غیرقابلقبول است. من این تجاوز به وجدان جمعی بشریت را محکوم میکنم.
نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه نیز این حمله را محکوم و آن را «نقض آشکار قوانین بینالمللی و جنایت» توصیف کرد.
برهانالدین دوران، مدیر رئیس ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه با محکوم کردن این حمله گفت که مداخله رژیم صهیونیستی در این اقدام بشردوستانه بهعنوان «لکهای سیاه» در تاریخ ثبت خواهد شد.
