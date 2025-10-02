قدردانی ۷۰ پزشک از یک برنامه تلویزیونی در رسانه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از ۷۰ نفر از پزشکان فوقتخصص و اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، با انتشار متنی، از برنامه علمی آموزشی «مادر و کودک» شبکه سلامت قدردانی کردند.
در این نامه، پزشکان ضمن قدردانی از عوامل تولید و پخش این برنامه، تأکید کردهاند که پرداختن به موضوعات مهمی همچون ازدیاد جمعیت، درمان ناباروری، ترویج زایمان طبیعی، ارتقای سلامت مادران، بیماریهای کودکان، سبک زندگی سالم، سلامت روان مادران و کودکان، فرزندپروری و حرکات اصلاحی نقشی مهم در افزایش آگاهی جامعه، حمایت از خانوادهها و ارتقای سلامت کشور ایفا کرده است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: برنامه «مادر و کودک» شبکه سلامت با رویکرد علمی و تخصصی، علاوه بر افزایش سطح دانش عمومی، موجب تقویت اعتماد جامعه به رسانه ملی و فراهمسازی زمینه بهبود کیفیت خدمات سلامت در کشور شده است.
پزشکان امضاکننده همچنین بر لزوم تداوم چنین برنامههایی برای حمایت از خانوادهها و تحقق سیاستهای کلان سلامت و جمعیت تأکید کرده و برای دستاندرکاران شبکه سلامت آرزوی توفیق روزافزون داشتهاند.
برنامه «مادر و کودک» شبکه سلامت هر روز صبح ساعت ۹ به جز جمعه ها به صورت زنده پخش می شود.
