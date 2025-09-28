موهبتی: پول بهداشت باید سر جای خودش هزینه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر موهبتی، در هشتمین همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، با اشاره به ضرورت همافزایی میان معاونتهای توسعه و بهداشت، افزود: یکی از ضرورتهای پیشرفت در امور، تعامل بین معاونین هم در ستاد وزارت و هم در دانشگاهها است. این همگرایی میتواند به کارآمدی نظام سلامت کمک کند.
وی، نخستین محور جلسه را اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع عنوان کرد و گفت: یکی از ستونهای اصلی اجرای موفق برنامه پزشک خانواده، پشتیبانی معاونتهای توسعه است. اعتبارات بهداشت باید دقیقاً در محلهای مشخصشده هزینه شود. در این راستا جلسات تخصصی و تکمیلی برای بررسی هزینهها و قراردادهای مرتبط برگزار خواهد شد تا پرداختیها بهموقع صورت گیرد و از انباشت مطالبات جلوگیری شود.
موهبتی با تأکید بر ضرورت رعایت حساسیتهای مالی در نظام سلامت خاطرنشان کرد: درآمدهای اختصاصی دانشگاهها باید دقیقاً در محلهای مشخص هزینه شود. این شفافیت و دقت میتواند از بروز مشکلات انباشته مالی پیشگیری کند.
وی، دومین موضوع مورد بحث را «نهضت تکمیل و اتمام خانههای بهداشت» عنوان کرد و اظهار داشت: نظام شبکه سلامت باید قدرتمندتر شود. طبق تأکیدات رئیسجمهور در خصوص محلهمحوری، این موضوع در حوزه سلامت نیز باید مورد توجه قرار گیرد. ورودی نظام سلامت در روستا، خانه بهداشت است و بهورزان در این عرصه نقش بسیار کلیدی ایفا میکنند. بر همین اساس، اجرای نهضت تکمیل و اتمام خانههای بهداشت بین ۶ ماه تا یک سال برنامهریزی شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، سومین محور سخنان خود را تجهیز مراکز جامع سلامت برشمرد و گفت: اولویت تجهیز این مراکز با استانهای کمبرخوردار است و تلاش میکنیم این مناطق در اولویت اقدامات قرار گیرند.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت ایجاد فضای حمایتی و تعامل سازنده در شرایط سخت افزود: در حوزه درمان، رعایت نظام سطحبندی ضروری است و در حوزه بهداشت باید بر توسعه نظام شبکه متمرکز شویم. تأمین منابع، نظارت دقیق و رعایت استانداردها در این زمینه بسیار مهم است.
موهبتی همچنین خاطرنشان کرد: توجه به مؤلفههای بهداشتی باید از همکاران خودمان آغاز شود. صرفهجویی در برخی هزینهها و توجه به رفاه همکاران میتواند حال خوب ایجاد کند و همین موضوع به ارتقای بهداشت فردی و اجتماعی منجر میشود.
وی، مسئولیت اجرای تفاهمنامههای بهداشتی در استانها را بر عهده رؤسای دانشگاهها و معاونین توسعه و بهداشت دانست و تأکید کرد: اقدامات بهداشتی در استانها باید برای مسئولان محلی تبیین و تشریح شود. همچنین ایجاد زیرساختهای فکری و جریانسازی ملی در خصوص اهمیت برنامههای حوزه بهداشت ضروری است.
نظر شما