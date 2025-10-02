به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا میرزایی ظهر پنج‌شنبه در نشست شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری با انتقاد از وضعیت موجود در ساختار اداری استان، اظهار کرد: تا زمانی که ما توانستیم خود را جمع‌وجور کنیم، ادارات کل تشکیل شد، ساختارها شکل گرفت، قوانین و برنامه‌ها یکی پس از دیگری تصویب شد، اما هنوز دولت کوچک نشده، ما سوار نشده‌ایم که پیاده‌مان کردند.

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی استان گفت: در بازدیدهایی که از ادارات شهرستانی و استانی داشته‌ام، مشاهده می‌شود که بسیاری از پست‌های سازمانی خالی مانده‌اند و یک نفر مجبور است چند مسئولیت را هم‌زمان بر عهده بگیرد. این وضعیت ناشی از شکل‌گیری دیرهنگام ساختار اداری در استان است و مجموعه‌های ما با مشکلات اساسی و جدی مواجه‌اند.

میرزایی با تأکید بر لزوم توجه به شرایط خاص استان در تدوین پیوست‌های برنامه‌ای افزود: استان‌هایی مانند تهران، اصفهان و کرمان ساختارهای اداری کامل‌تری دارند، اما استان‌هایی مانند چهارمحال و بختیاری هنوز در مرحله ابتدایی توسعه اداری هستند و باید در برنامه‌ریزی‌های ملی، این تفاوت‌ها لحاظ شود.

وی در ادامه با اشاره به نقش قوم بختیاری در تاریخ سیاسی، فرهنگی و امنیتی کشور گفت: بخش قابل توجهی از جمعیت استان را بختیاری‌ها تشکیل می‌دهند؛ مردمانی تولیدکننده که کمترین هزینه را بر دولت تحمیل می‌کنند و متأسفانه نقش حاکمیتی آن‌ها در ساختار اداری کشور نادیده گرفته شده است.

نماینده بروجن با انتقاد از روند تصمیم‌گیری‌های اخیر در حوزه اداری کشور تصریح کرد: متأسفانه برخی تصمیمات شتاب‌زده و بدون هماهنگی با مجلس اتخاذ شده‌اند. حتی در مورد عشایر، که هر چادر آن‌ها یک بنگاه اقتصادی است، نگاه اقتصادی و اجتماعی لازم لحاظ نشده و این بی‌توجهی می‌تواند تبعات سنگینی برای انسجام اجتماعی و حکمرانی محلی داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به تأخیر در تصویب مصوبه شورای عالی گسترش آموزش عالی گفت: با وجود بیش از ۳۰ سال سابقه و تصویب در شورای عالی، هنوز برخی نیازهای دانشگاهی استان تأمین نشده‌اند. این موضوع باید با دقت و تجدیدنظر مورد بررسی قرار گیرد.

میرزایی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار داریم در تدوین برنامه‌های ملی، نگاه سیاسی، اجتماعی و منطقه‌محور به استان‌هایی مانند چهارمحال و بختیاری لحاظ شود تا بتوانیم مسیر توسعه را با عدالت و کارآمدی طی کنیم.