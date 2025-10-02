کمبود نیروی انسانی و ضعف ساختاری، توسعه استان را با چالش مواجه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به چالشهای جدی در حوزه منابع انسانی و نظام اداری استان، اظهار کرد: سهم استان از منابع انسانی دولت از ۱.۵۶ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۱.۴۷ درصد در سال جاری کاهش یافته، در حالی که جمعیت استان، تعداد شهرستانها، بخشها و واحدهای اداری افزایش یافتهاند.
وی افزود: همزمان با این کاهش، نرخ بیکاری بهویژه در میان جوانان تحصیلکرده افزایش یافته و فشار مضاعفی بر ضرورت جذب و نگهداشت نیرو در استان وارد کرده است. امروز چهارمحال و بختیاری با کمبود جدی نیروی انسانی در دستگاههای پیشران توسعه مواجه است؛ از جمله دانشگاه شهرکرد، دانشگاه علوم پزشکی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، گردشگری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، و حوزه بهداشت و درمان.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به میانگین سنی بالای کارکنان و موج قریبالوقوع بازنشستگی، گفت: انتقال نیروها به استانهای مجاور نیز خطر شکاف جدی در منابع انسانی استان را افزایش داده است. همچنین وابستگی بالای دستگاهها به نیروهای شرکتی و غیررسمی، علیرغم تلاشهای ارزشمند، بهرهوری لازم را به همراه نداشته است.
مردانی ادامه داد: در حوزه تعلیم و تربیت و بهداشت و درمان نیز با چالشهایی چون بازنشستگی گسترده تا پایان سال، خروج معلمان، پزشکان، پیراپزشکان و پرستاران، عدم تناسب توزیع جغرافیایی نیروها و کاستیهای مدیریتی مواجه هستیم.
وی ضعف ساختاری برخی دستگاهها را یکی دیگر از چالشهای استان دانست و گفت: عدم بازنگری در چارتهای سازمانی متناسب با مأموریتهای نوین و افزایش حجم وظایف بدون تقویت ساختارها، موجب اختلال در ارائه خدمات شده است.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیگیریهای مجمع نمایندگان استان، از جمله دکتر موسوی و دکتر رمضانی، خاطرنشان کرد: انتظار داریم سهمیههای استخدامی ویژه برای استان در نظر گرفته شود تا بتوانیم کمبود نیرو و موج بازنشستگی را مدیریت کنیم. همچنین بازنگری در ساختار دستگاههای اجرایی متناسب با شرایط بومی هر منطقه و تسریع در ایجاد مجتمعهای اداری در شهرستانهای جدید باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به تبدیل یک شهرستان به سه شهرستان جدید بدون امکانات و تجهیزات گفت: مردم در مراجعه به این شهرستانها با نبود ساختمان اداری و نیروی انسانی مواجهاند. در برخی مناطق تنها یک فرماندار، یک معاون و یک بخشدار مستقر شدهاند و بسیاری از ادارات حتی نمایندگی ندارند.
مردانی تأکید کرد: بدون تخصیص استخدامی و اصلاح ساختار اداری، نه عدالت در دسترسی به خدمات عمومی محقق میشود و نه توسعه استان با سرعت و کیفیت لازم پیش خواهد رفت. از مسئولان ملی تقاضا دارم با نگاه ویژه، شرایط خاص استان را در تصمیمگیریها لحاظ کنند.
استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای فناورانه در استان، اظهار کرد: انتظار داریم در زمینه تأمین نیروی انسانی و زیرساختهای لازم برای راهاندازی مرکز هوش مصنوعی در استان، حمایتهای لازم صورت گیرد تا بتوانیم در مسیر تحول دیجیتال و توسعه علمی گامهای مؤثری برداریم.
وی همچنین با اشاره به اهمیت ارتقای ساختار اداری گمرک استان گفت: مکاتبات لازم در این زمینه انجام شده و دستوراتی نیز از سوی معاون اول محترم ریاستجمهوری، جناب آقای دکتر عارف، صادر شده است. انتظار داریم مدیریت گمرک استان به ادارهکل ارتقا یابد تا نقش مؤثرتری در توسعه صادرات و رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.
مردانی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از سفر اخیر مسئولان ملی به استان، از جمله دکتر رحیمی و هیئت همراه، تصریح کرد: این حمایتها نهتنها موجب ارتقای بهرهوری و بهبود کیفیت خدمات عمومی میشود، بلکه زمینهساز اشتغال پایدار، کاهش نرخ بیکاری جوانان و رفع محرومیت تاریخی استان خواهد بود.
وی با اشاره به برگزاری جشنواره شهید رجایی در سال ۱۴۰۴، این رویداد را فرصتی برای بازنگری در عملکرد دستگاههای اجرایی دانست و گفت: ارزیابی عملکرد صرفاً یک ابزار نظارتی نیست، بلکه رویکردی راهبردی برای تضمین سلامت نظام اداری، ارتقای کارآمدی ساختارها و بهبود کیفیت حکمرانی است.
مردانی بیان داشت: در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگر به شفافیت و پاسخگویی نیاز دارد، این ارزیابیها ستون فقرات صیانت از سرمایه اجتماعی و تحقق اهداف توسعه محسوب میشوند.
استاندار چهارمحال و بختیاری در پایان با تقدیر از حضور جناب آقای دکتر رفیعزاده و هیئت همراه در استان، اظهار کرد: امیدواریم این سفر نقطه عطفی در حل مسائل اداری و استخدامی استان باشد. از حمایتها، هدایتها، پشتیبانیها و توجهات حضرتعالی صمیمانه سپاسگزاریم و توفیق خدمتگزاری روزافزون به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از خداوند متعال مسئلت داریم.
