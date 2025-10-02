به گزارش خبرنگار مهر، سید روحالله موسوی ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری با قدردانی از تلاشهای استاندار در برگزاری این جلسه، اظهار کرد: با توجه به ضیق وقت، نکاتی را بهصورت فشرده خدمت مسئولان محترم و جناب آقای رفیعزاده عرض میکنم.
وی با تأکید بر اینکه مهمترین مؤلفه قدرت جمهوری اسلامی ایران، رضایتمندی عمومی است، گفت: این رضایتمندی در سالهای اخیر بهشدت کاهش یافته و مردم از عملکرد بسیاری از مسئولان در سطوح ملی، استانی و محلی گلایهمند هستند. حتی خود مسئولان نیز از وضعیت موجود ناراضیاند و این نارضایتی در میان کارکنان اداری نیز بهوضوح دیده میشود.
موسوی افزود: وقتی کارمندان دولت برای تأمین حداقلهای زندگی خود دچار مشکل هستند، نمیتوان انتظار داشت که رضایت عمومی شکل بگیرد. اولویت نخست همه ما باید رسیدگی به وضعیت معیشتی کارکنان دولت باشد. بسیاری از کارمندان در تماسهای روزانه با ما اعلام میکنند که حقوقشان تنها برای چند روز ابتدایی ماه کفایت میکند.
وی با اشاره به تبعات این وضعیت گفت: متأسفانه ریشه نارضایتی و حتی تبانی در برخی دستگاهها در حال نهادینه شدن است. اگر به این موضوع رسیدگی نشود، پیامدهای آن در سطح خدمات عمومی و اعتماد اجتماعی بسیار سنگین خواهد بود.
نماینده مردم لردگان، فلارد و خانمیرزا با تأکید بر لزوم اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح کرد: از همه مدیران در سطوح ملی، استانی و شهرستانی میخواهم این قانون را بهدقت مطالعه کنند و بدانند در کجای مسیر قرار داریم. واقعیتهای میدانی نشان میدهد که دولت چهاردهم باید با شفافسازی و اصلاح ساختارها، اعتماد عمومی را بازسازی کند.
موسوی در پایان ضمن تشکر از مسئولان حاضر در جلسه، خاطرنشان کرد: امیدوارم حضرتعالی و مجموعه دولت با نگاه دقیق و مسئولانه، وضعیت کارکنان دولت را در اولویت تصمیمگیریها قرار دهید تا بتوانیم رضایتمندی عمومی را بهعنوان سرمایه اجتماعی کشور احیا کنیم.
