دستگاه قضایی پشتیبان تولید و اقتصاد ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان یکصد و نود و سومین سفر استانی خود، امروز پنجشنبه دهم مهرماه ۱۴۰۴ وارد عسلویه شد.
بابایی در بدو ورود با حضور در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، به همراه حجتالاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور، در نشستی با مدیران این مجموعه، کارآفرینان، فعالان اقتصادی، و مدیران شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهها حضور یافت.
اقتصاد خط مقدم جهاد امروز است
حجتالاسلام والمسلمین منتظری در این نشست با اشاره به شرایط حساس کشور گفت: شما عزیزان که در سنگر اقتصاد با دشمن مبارزه میکنید، مأموریتی پراهمیت بر دوش دارید. همانطور که در دوران دفاع مقدس لباس رزم پوشیدیم، امروز نیز باید برای مقابله با تحریمها و جنگ اقتصادی با تمام توان وارد میدان شویم. دشمن تمرکز خود را بر حوزه اقتصاد گذاشته و همه ما باید تکلیف خود را در این عرصه ایفا کنیم.
رئیس دیوان عالی کشور همچنین بر ضرورت رعایت حقوق عمومی تأکید کرد و افزود: یکی از وظایف اصلی ما صیانت از بیتالمال و تسریع در رسیدگیهای قضایی است. دستگاه قضایی همواره در کنار دستگاههای اجرایی ایستاده تا اقتصاد و تولید ملی تقویت شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه به عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت و با بیان اینکه من آقای بابایی را قبول داشته و اعتقاد دارم خاطرنشان کرد: در دوره مدیریت ایشان تلاشهای ارزشمندی برای تثبیت مالکیتها، صدور اسناد و اجرای طرح حدنگاری انجام شده و امروز شاهد خدمات مهمی در این حوزه هستیم.
وی در پایان گفت: همه دستگاهها مکلفاند از اجرای برنامههای ثبتی حمایت و همراهی کنند.
بابایی: ۱۸ هزار هکتار از اراضی پارس سنددار شد
در ادامه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ارائه گزارشی از اقدامات اخیر سازمان در استان بوشهر گفت: تثبیت مالکیتها و صدور اسناد پس از نخستین سفر رئیس قوه قضاییه بهطور جدی در دستور کار سازمان ثبت قرار گرفت. در دو منطقه پارس جنوبی برای ۱۳ هزار هکتار زمین در قالب ۴۲۵ سند اسناد مالکیت صادر شده و تمامی امور فنی و کارشناسی به صورت رایگان انجام شده است.
وی افزود: امروز نیز برای ۵ هزار هکتار از اراضی پارس شمالی اسناد رسمی صادر و به دستگاههای ذیربط اهدا شد. تمامی اسناد اراضی دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر و سپس به نمایندگی، به وزارتخانههای مربوطه تحویل میشود.
بابایی با اشاره به نقش دستگاه قضایی در تسهیل این فرآیند گفت: اگر امروز نقطه عطفی در صدور اسناد مالکیت در این استان مشاهده میکنید، نتیجه تصمیمات قضایی ریاست محترم دیوان عالی کشور است که از منظر حقوقی بسیاری از گرهها را گشود.
گامهای بعدی در بوشهر
در ادامه این مراسم، مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز با بیان گزارشی از عملکرد این دستگاه اظهار داشت: در راستای حمایتهای قضایی از فعالیتهای اقتصادی و صنایع استان، طی سالهای اخیر هیچ حساب بانکی مسدود نشده و دستگاه قضایی با همراهی سازمان ثبت اسناد، تعامل سازندهای با صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی داشته است. اقداماتی که در حوزه اراضی عسلویه صورت گرفته، محصول همین نگاه حمایتی و قضایی بوده است.
وی همچنین خبر داد: به زودی اسناد ۱۴ هزار هکتار دیگر از اراضی پارس جنوبی نیز صادر خواهد شد تا مسیر سرمایهگذاری و تولید در استان بیش از پیش تسهیل شود.
در پایان این جلسه، ۵۹ فقره سند مالکیت اراضی پارس جنوبی اهدا و همچنین از مجوز موسسه راهبردی پتروشیمیهای منطقه انرژی پارس رونمایی شد.
