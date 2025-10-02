به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدرضا بخشی از وقف شش دانگ یک باب مغازه تجاری با متعلقات آن را با نیت حمایت و توانبخشی از بیماران روانی مزمن در شهر شاهرود خبر داد.

وی افزود: این موقوفه برگرفته از نگاه نو و به روز واقف محترم است، که با نیت حمایت از بیماران روانی مزمن و توانمندسازی آنان در جامعه، وقف شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود همچنین تأکید کرد: وقف های جدید با نیاز روز می‌تواند تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت، حمایت و توانبخشی بیماران روانی مزمن ایجاد نماید.

بخشی بیان کرد: ارزش ریالی این موقوفه ۴۵ میلیارد ریال است و در سامانه جامع اوقاف و امور خیریه استان ثبت و ضبط شد.