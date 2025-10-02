  1. استانها
  2. سمنان
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۰

وقف نوع‌دوستانه برای حمایت از بیماران روانی مزمن در شاهرود

شاهرود- رئیس اداره اوقاف شاهرود از ایجاد موقوفه‌ای جدید با نیت حمایت همه‌جانبه و توانبخشی از بیماران روانی مزمن در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدرضا بخشی از وقف شش دانگ یک باب مغازه تجاری با متعلقات آن را با نیت حمایت و توانبخشی از بیماران روانی مزمن در شهر شاهرود خبر داد.

وی افزود: این موقوفه برگرفته از نگاه نو و به روز واقف محترم است، که با نیت حمایت از بیماران روانی مزمن و توانمندسازی آنان در جامعه، وقف شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود همچنین تأکید کرد: وقف های جدید با نیاز روز می‌تواند تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت، حمایت و توانبخشی بیماران روانی مزمن ایجاد نماید.

بخشی بیان کرد: ارزش ریالی این موقوفه ۴۵ میلیارد ریال است و در سامانه جامع اوقاف و امور خیریه استان ثبت و ضبط شد.

