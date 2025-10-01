به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه برنامه های تابستانی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور تحت عنوان طرح ملی «مسجد، کانون نشاط» امروز چهارشنبه ۹ مهرماه با حضور حجت الاسلام علی ملانوری مشاور وزیر و رئیس ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور برگزار می شود.

این مراسم با حضور ائمه محترم جماعات، مسئولین کشوری و استانی، مدیران، مربیان و کادر نوجوان کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قم از ساعت ۱۹ تا ۲۱ در تالار فرهنگ و هنر شهر مقدس قم برگزار می شود.

سخنرانی حجت الاسلام ملانوری، مشاور وزیر و رئیس ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور؛ حجت الاسلام روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام و المسلمین ملکی، مدیر مرکز حوزه علمیه قم؛ همچنین مولودی خوانی ولادت امام حسن عسکری (ع) و تجلیل از کانون های برتر از جمله بخش های مختلف این آیین خواهد بود.

پیش از این مراسم، نشست شورای هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قم به ریاست آیت الله سید محمد سعیدی نماینده ولی فقیه و تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) با حضور مشاور وزیر و رئیس ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، استاندار قم، فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب (ع)، شهردار، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان و جمعی از مسئولان استانی در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار می شود.