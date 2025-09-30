  1. استانها
  2. مازندران
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۶

پروژه اداری - تجاری موقوفه میرزا خلیل در بابل افتتاح شد

پروژه اداری - تجاری موقوفه میرزا خلیل در بابل افتتاح شد

بابل- پروژه اداری-تجاری موقوفه میرزاخلیل شهرستان بابل با حضور بیگدلی معاون بهره‌وری سازمان اوقاف امور خیریه افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه اداری-تجاری موقوفه میرزاخلیل شهرستان بابل صبح سه‌شنبه با حضور معاون بهره‌وری اقتصادی سازمان اوقاف و امور خیریه و حجت‌الاسلام حیدری‌جناسمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران افتتاح شد.

بیگدلی معاون بهره‌وری اقتصادی سازمان اوقاف و امور خیریه ضمن تحسین اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در اراضی موقوفات مازندران، گفت: موقوفات باید از اجاره‌داری خارج شده و به‌سمت سرمایه‌گذاری، مولدسازی و تولید حرکت کند.

وی افزود: با اجرای پروژه اداری-تجاری موقوفه میرزاخلیل شهرستان بابل شاهد افزایش ۶۰۰ برابری درآمد موقوفه هستیم.

محمد برزگر رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بابل درخصوص این پروژه گفت: پروژه اداری-تجاری موقوفه میرزاخلیل بابل در ۹ طبقه با ۴۸ واحد و مساحت عرصه ۸۰۰ مترمربع و مساحت هر طبقه ۴۶۰ مترمربع تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

کد خبر 6606733

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها