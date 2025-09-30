پروژه اداری - تجاری موقوفه میرزا خلیل در بابل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه اداری-تجاری موقوفه میرزاخلیل شهرستان بابل صبح سهشنبه با حضور معاون بهرهوری اقتصادی سازمان اوقاف و امور خیریه و حجتالاسلام حیدریجناسمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران افتتاح شد.
بیگدلی معاون بهرهوری اقتصادی سازمان اوقاف و امور خیریه ضمن تحسین اجرای پروژههای سرمایهگذاری در اراضی موقوفات مازندران، گفت: موقوفات باید از اجارهداری خارج شده و بهسمت سرمایهگذاری، مولدسازی و تولید حرکت کند.
وی افزود: با اجرای پروژه اداری-تجاری موقوفه میرزاخلیل شهرستان بابل شاهد افزایش ۶۰۰ برابری درآمد موقوفه هستیم.
محمد برزگر رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بابل درخصوص این پروژه گفت: پروژه اداری-تجاری موقوفه میرزاخلیل بابل در ۹ طبقه با ۴۸ واحد و مساحت عرصه ۸۰۰ مترمربع و مساحت هر طبقه ۴۶۰ مترمربع تکمیل و به بهرهبرداری رسید.
