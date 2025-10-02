لزوم تعصب به مفاخر ایران؛ مفاخر هنری حاضر معرفی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی احمدی غروب پنجشنبه در مراسم افتتاحیه گالری شرق نمایشگاه استاد مهدی و منیر قانبیگی در محل بازارچه صنایع دستی شاهرود با بیان اینکه انسان فطرتا اجتماعی است و لازمه این اجتماعی بودن الگو پذیری است، ابراز داشت: انسان این سبک زندگی را بر اساس الگو انتخاب و بر اساس آن زیست طبیعی خود را شروع می کند.

وی افزود: شناخت مفاخر تمدن در حوزه فرهنگ غالب خود باعث می شود نسلی که اجتماعی که باید الگو پذیری داشته باشد متعصب به فرهنگ غالب خود شود.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ با بیان اینکه عدم شناخت باعث الگوپذیری جوانان از غرب می شود، ابراز داشت: همین موضوع ضرورت شناخت مفاخر برای زیست فرهنگی شهر و کشورمان بیشتر آشکار می سازد.

احمدی با تاکید بر اینکه عدم شناخت و تعصب نسبت به مفاخر موجب مصادره شدن مفاخر فرهنگی می شود، تصریح کرد: این مفاخرها به این نسل و عرصه بین المللی معرفی نشده است و هر کدام از کشورها یکی از مفاخر ما را مصادره کردند.

وی با بیان اینکه عدم تعصب متولیان فرهنگ به مفاخر منتظر عواقب جبران ناپذیری برای کشور به همراه خواهد داشت، افزود: همین عصر حاضر نیز مفاخری وجود دارد که به درستی معرفی نشدند.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ با بیان اینکه برگزاری این تجلیل از استاد منیر و مهدی قانبیگی نمونه قدر شناسی است، اضافه کرد: زندگی پاک و نفس این اساتید باعث برکت فضای هنری است چرا قدر دان نباشیم.

احمدی اضافه کرد: تجلیل از شخصیت های برجسته حوزه فرهنگ علم باعث می شود نسل هنرمند و دانشگاهی و اهل فرهنگ نفس پاک آنها را درک کند. و خاطرات خوب آنها منتقل شود.

وی افزود: این افراد نوعی تجربه هستند استاد قانبیگی و همسر ایشان از افتخارات ملی و بین المللی طبیعتاً یک دنیا خاطره و تجربه دارند و باید نسل جدید کنار آنها بنشیند و از آن استفاده کنند.