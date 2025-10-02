به گزارش خبرنگار مهر، محسن احمدی شامگاه پنجشنبه در مراسم افتتاحیه گالری شرق نمایشگاه استاد مهدی و منیر قانبیگی در محل بازارچه صنایع دستی شاهرود با بیان اینکه در همین شهر هنرمندان مایه مباهات کشور هستند، ابراز داشت: افراد خلاق و اثربخش در شاهرود وجود دارند که باید به واسطه نقش و جایگاهشان معرفی شوند.

وی با بیان اینکه یکی از معابر شهری شاهرود به نام استاد قانبیگی نامگذاری خواهد شد، افزود: هدف از این تصمیم معرفی مفاخر عصر حاضر به نسل جوان است.

شهردار شاهرود با بیان اینکه نگارخانه شرق واقع در بازارچه صنایع دستی شاهرود است، ابراز داشت: در این نمایشگاه ۴۵ اثر در معرض دید عموم قرار گذاشته شده است.

احمدی با بیان اینکه در مجموعه شهری مفتخریم که در خدمت هنرمندان هستیم، تصریح کرد: بی شک استعدادهای بی شماری در شاهرود وجود دارد و با ظرفیت گسترده این شهر در حوزه هنر می توان با معرفی آثار یا نامگذاری معابر بخشی از زحمات آنها را ارج نهاد.

وی افزود: معتقدیم هنر بهترین راه انتقال مفاهیم به انسان است و هیچ روش و شیوه‌ای اثر بخش‌تر از زبان هنر نیست.