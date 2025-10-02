برد فینالیست ها در آغاز لیگ بسکتبال؛ کاله ناکام بزرگ‌

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین دوره رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از امروز (پنجشنبه ١٠ مهر) با برگزاری ٦ دیدار آغاز شد.
در جریان دیدارهای این هفته تیم های مدعی موفق به شکست حریفان شان شدند. بر این اساس شهرداری گرگان مدافع عنوان قهرمانی مسابقات در دیدار خانگی با نفت زاگرس صاحب برتری شد. طبیعت حریف گرگانی ها در فصل قبل نیز فصل جدید را با برد برابر نماینده اصفهان آغاز کرد.
دو تیم کاله و استقلال جذاب ترین دیدار این هفته را برگزار کردند. در این دیدار شاگردان مهران شاهین طبع در تیم استقلال که برای نخستین بار در لیگ بسکتبال شرکت می کنند، برابر میزبان خود صاحب برتری شدند.
نفت آبادان که فصل قبل تا مرحله نیمه نهایی پیش رفت همراه با رعد پدافند و پاس کردستان دیگر تیم های برنده در این هفته از مسابقات بودند.
نتیجه ٦ دیدار برگزار شده در هفته نخست فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به این شرح است:
* رعد پدافند ٧٢ - پترو نوین ماهشهر ٦٢
* طبیعت اسلامشهر ٧٣ - گلنور اصفهان ٦٦
* مهگل البرز ٧٩ - پاس کردستان ٨٨
* نفت آبادان ٩٧ - پایش پارت شاهرود ٧٣
* شهرداری گرگان ٩٣ - نفت زاگرس جنوبی ٨٨
* کاله مازندران ٦٤ - استقلال تهران ٧٤
