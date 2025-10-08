به گزارش خبرنگار مهر، سجاد مشایخی که با تیم طبیعت در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال شرکت دارد، با اشاره به هفته نخست و برتری تیمش برابر گلنور اصفهان گفت: ‌بازی اول همیشه سخت است چراکه آنالیز خاصی از حریف نداریم و همه چیز در زمین مسابقه خلاصه می‌شود. برای برخی از بازیکنان ما این دیدار نخستین دیدار رسمی لیگ برتر بود و طبیعی است تا حدودی شرایط متفاوت باشد.

او با بیان اینکه تمرینات خوبی را سپری کرده ایم و آماده حضور در هفته دوم هستیم، گفت: همه بازیکنان باانگیزه‌ ای مضاعف برنامه‌ های کادر فنی را اجرا کرده اند. آماده هستیم در این هفته برابر پترونوین ماهشهر به میدان برویم. بدون شک در هفته دوم تیم شرایط به مراتب بهتری خواهیم داشت. در کل باید بازی به بازی پیش برویم و امتیازهای لازم را کسب کنیم تا وضعیت بهتری در پلی‌آف داشته باشیم.

این بازیکن طبیعت در واکنش به افتخارات این تیم در دو فصل اخیر گفت: انتظار و توقع از تیم بالاست و این تا حدودی شرایط روحی و روانی خاصی را بر تیم حاکم می‌کند، همه انتظار دارند نتایج قبل تکرار شود و ما هم تمام تلاش خود را می‌کنیم تا هواداران طبیعت را خوشحال کنیم. البته هنوز در ابتدای راه هستیم و بازیکنان به هماهنگی بیشتری نیاز دارند. ترکیب تیم ما یک ترکیب برنده است چراکه بازیکنان جوان و مستعدی را داری که با انرژی بالای خود در کنار بازیکنان باتجربه می‌توانند کارهای بزرگی را رقم بزنند و این برای ما یک برگ برنده خواهند بود.

مشایخی با یادآوری اینکه تیم طبیعت در هفته دوم لیگ برتر باید با پترونوین ماهشهر رقابت داشته باشد، تاکید کرد: با احترام به همه تیم‌ها، هیچ حریفی را دست کم نخواهیم گرفت و امیدواریم در هفته دوم نیز با برتری به خانه بازگردیم.