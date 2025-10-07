چالش سازمان لیگ و تیم ملی بسکتبال برای ورود به انتخابی جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین دوره رقابت های بسکتبال لیگ برتر در حالی از ۱۰ مهر آغاز شد که در میانه راه نیم فصل نخست این مسابقات، تیم ملی بسکتبال هم باید مهیای حضور در رقابت های انتخابی جام جهانی شود و به همین منظور وارد اردوی آماده سازی خواهد شد.

تشکیل اردوی تیم ملی بسکتبال قطعا باعث ایجاد وقفه در پیگیری منظم دیدارهای باشگاهی می شود اما اینکه این وقفه از چه زمانی آغاز شود، موضوعی است که سازمان لیگ بسکتبال و کادر فنی تیم ملی هنوز در مورد آن به توافق نرسیده اند.

رقابت های انتخابی جام جهانی در قالب پنجره های مختلف دنبال می شود. تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره نخست این مسابقات ۲ دیدار با تیم ملی عراق خواهد داشت داشت که به ترتیب ۶ و ۹ آذر در تهران و عراق برگزار می شوند.

۱۲ آبان پیشنهاد اولیه «سوتیریس مانولوپولوس» برای در اختیار گرفتن شاگردانش در اردوی تیم ملی بسکتبال است یعنی یک ماه پیش از آغاز پنجره اول انتخابی؛ این تاریخ اصلا مورد قبول سازمان لیگ بسکتبال نیست چراکه تا آن زمان تنها دیدارهای ۷ هفته ابتدایی لیگ برتر برگزار شده و نیم فصل نخست هنوز به سرانجام نرسیده است در حالیکه سرمربی یونانی تیم ملی تاکید دارد در همین تاریخ و نهایت ۱۶ آبان، اردونشینان را در اختیار بگیرد.

طبق برنامه زمان بندی نیم فصل نخست فصل جاری لیگ برتر بسکتبال، دیدارهای هفته یازدهم و پایانی نیم فصل ۲۲ آبان برگزار می شود. برای سازمان لیگ اینگونه بهتر است که پرونده این نیم فصل بسته شود سپس اردوی تیم ملی آغاز شود یا نهایت اینکه برگزاری دیدارهای دو هفته پایانی یعنی دهم و یازدهم به بعد از دیدارهای رفت و برگشت با عراق موکول شود اما کادر فنی این تیم روی شروع زودتر اردو تاکید دارد.

همین اختلاف نظر، چالشی زیر پوستی میان سازمان لیگ بسکتبال و تیم ملی ایجاد کرده است. با در نظر گرفتن این موضوع، سازمان لیگ قصد دارد برنامه ۸ هفته ابتدایی لیگ برتر که یک هفته آن برگزار شده است را نهایی کند سپس با لحاظ کردن نظرات کادر فنی تیم ملی و توافقات نهایی، در مورد دیدارهای سایر هفته های نیم فصل نخست به جمع بندی برسد.