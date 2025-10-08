به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین دوره رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور در بخش مردان روز پنجشنبه (۱۷ مهر) با برگزاری دیدارهای هفته دوم در تهران و سایر شهرستان ها پیگیری می شود.

در این هفته از مسابقات دو تیم گلنور و کاله در اصفهان به مصاف هم می روند. کاله که عنوان سوم فصل قبل را در اختیار دارد در حالی برای برگزاری دومین دیدار این فصل به اصفهان سفر کرده که از هفته اول و رقابت با یکی از تازه واردهای لیگ هیچ امتیازی کسب نکرد درست مثل میزبانش با این تفاوت که گلنور در هفته نخست مغلوب یکی از فینالیست های فصل قبل شد.

در هر صورت جبران شکست های زودهنگام در فصل جدید لیگ بسکتبال و نزدیک شدن به مدعیان، هدف مشترک دو تیم گلنور و کاله از دیدار روز پنجشنبه خواهد بود و همین می تواند تقابل آنها را دیدنی کند البته نه به اندازه دیداری که در تهران و سالن زنده یاد محمود مشحون برگزار خواهد شد.

در این سالن، دو تیم استقلال و شهرداری رو در روی هم قرار می گیرند. شهرداری گرگان مدافع عنوان قهرمانی است و استقلال هم یک تازه وارد به لیگ اما مدعی که در هفته نخست با غلبه بر تیم قدیمیِ کاله این مهم را نشان داد.

استقلال و شهرداری گرگان در حالی رو در روی هم قرار می گیرند که هدایت آنها به ترتیب با مهران شاهین طبع و صالح مخدومی است. دو تیمی که هدایت فینالیست های فصل قبل یعنی طبیعت و شهرداری گرگان را بر عهده داشتند. مهران شاهین طبع فصل قبل طبیعت را به عنوان مدافع عنوان قهرمانی تا فینال هدایت کرد و در نهایت با شاگردانش به عنوان نایب قهرمانی رسید. صالح مخدومی هم در اولین حضور لیگ برتری به عنوان سرمربی، توانست شهرداری گرگان را برابر مدافع قهرمانی به عنوان قهرمانی برساند. همین موضوع، تقابل شاگردان دو مربی در ابتدای فصل جدید را دیدنی و جذاب خواهد کرد اگرچه شاید از حیث ترکیب، شرایط خیلی مشابهی نداشته باشند.

شهرداری گرگان با دو بازیکن خارجی خود یعنی «پری پتی» و «آنتون» و اتکا به بازیکنان داخلی اش مانند پیتر گریگوریان، مبین شیخی، میثم میرزایی و برادران یازرلو امیدار به کسب برد در این دیدار دور از خانه است. در طرف مقابل اما استقلال بدون بازیکن خارجی، ترکیبی به نسبت جوان را در اختیار دارد. ارسلان کاظمی در کنار نوید رضایی فر بازیکنان شاخص استقلال هستند و امید مربی شان برای به کارگیری تجربه نتیجه گیری در این دیدار. کاظمی سال گذشته کاپیتان شهرداری گرگان بود و حالا مقابل تیم سابق خود قرار می گیرد و همین موضوع هم می تواند از دلایل دیگر برای جذاب خواند بازی برگزار شده در آزادی باشد.

برنامه دیدارهای هفته دوم لیگ برتر بسکتبال مردان به این شرح است:

پنجشنبه ۱۷ مهر

* نفت زاگرس جنوبی - پالایش نفت آبادان (ساعت ۱۵ - سالن فرجام جهرم)

* پاس کردستان - رعد پدافند هوایی اصفهان (ساعت ۱۶ - سالن آزادی سنندج)

* پایش پارت شاهرود - مهگل البرز (ساعت ۱۶ - سالن دانشگاه صنعتی شاهرود)

* استقلال تهران - شهرداری گرگان (ساعت ۱۶ - سالن محمود مشحون تهران)

* پترونوین ماهشهر - طبیعت اسلامشهر (ساعت ۱۷ - سالن اندیشه ماهشهر)

* گلنور اصفهان - کاله مازندران ( ساعت ۱۷ - سالن مخابرات اصفهان)